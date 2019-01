– Hytterindalingene er viktige for lokalsamfunnet

Rindal kommune har 600-700 hytteeiere utenbygds fra, og snaut 1000 hytter totalt. Det er derfor liten tvil om at hytterindalingene er vesentlige bidragsytere i rindalssamfunnet.

Utviklinga av hyttenæringa med tilhørende tjenester er et av tiltakene i Næringsplanen for Rindal, og nå ønsker kommunen å knytte hytteeiere enda sterkere til bygda.



Vil skape reserverindalinger

Et konkret tiltak for å få til dette er «Den store hyttedagen», som arrangeres for første gang den 12. oktober i år. Der får lokale bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner muligheten til å presentere seg og aktiviteten sin for hytteeiere og andre interesserte.

– Med «Den store hyttedagen» ønsker vi å invitere alle som enten har-, eller kunne tenke seg å ha-, hytte i Rindal. Vi håper og tror en slik dag vil gjøre at denne viktige gruppa kommer tettere innpå bygda vår, og nærmest utvikle seg til å bli reserverindalinger, sier plan- og utviklingssjef i Rindal kommune, Sivert Dombu.

– Drivkrafta bak arrangementet er utvikling, samt det å presentere de mange gode tilbudene Rindal har. Vi håper på positive ringvirkninger, som at de i større grad tar i bruk for eksempel svømmehall, skimuseet, kino og lignende.



Positiv respons fra bedrifter

Tiltaket er et samarbeid mellom Rindal kommune og Rindal Næringsforum, og torsdag ble bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner invitert til å være med på å arrangere «Den store hyttedagen».

Allerede fredag har kommunen mottatt positivt svar fra mange rindalsbedrifter, forteller Dombu.

– Det er veldig mange som har signalisert at de ønsker å være med på dette, så det lover godt, sier Dombu, og forteller at neste steg nå er å etablere en planleggingsgruppe for arrangementet.

I tillegg til næringsforumet, har kommunen fått innspill fra Lars Helgetun fra hyttenæringa i den foreløpige planlegginga.

– Vi tenker litt på samme måten som ved torgdagen i juli, bare ikke fullt så stort. Det er viktig at vi får mange ulike næringsdrivende, organisasjoner og andre aktører til å komme, slik at det blir interessant for folk, sier Dombu, og legger til:

– Opplegget skal være aktivitetsretta, slik at hele familier kan ta turen. Både voksne, unger og ungdommer skal finne noe de interesserer seg for.



Resultat av tidligere spørreundersøkelse

Våren 2018 gjennomførte Rindal kommune en spørreundersøkelse blant alle utenbygdsboende hytteeiere i Rindal, og resultatene ble presentert i Attanova og på kommunens nettsider i juni.

Svarene kommunen fikk der har vært med på å inspirere til «Den store hyttedagen», forteller Sivert Dombu.

– I undersøkelsen spurte vi om de kunne være interesserte i å delta på et slikt opplegg, og svarene vi fikk var jevnt over veldig positive. Med «Den store hyttedagen» prøver vi å dra nytte av kunnskapen vi fikk gjennom undersøkelsen vår, sier plan- og utviklingssjefen, og legger til:

– De positive svarene viser at hytteeierne bryr seg om bygda og tilbudene vi har her. Mange bruker hyttene sine mye, så hytterindalingene er viktige som deltagere og bidragsytere i lokalsamfunnet vårt.



Oppfordrer til påmelding

Planen for «Den store hyttedagen», som arrangeres lørdagen i høstferien for å nå flest mulig hytteeiere, er i utgangspunktet å holde til ved Tjønna.

– Vi ser for oss å ha hovedbase der, ja, og blant annet sette opp lavvo. I tillegg er det naturlig å involvere både skimuseet og Rindalshuset, det er vi nok helt avhengige av, sier Dombu, som håper på enda flere positive svar fra bedrifter og andre interesserte aktører i tida framover:

– Jeg vil oppfordre interesserte organisasjoner og bedrifter til å melde seg på til oss i kommunen.

Også hytteeiere oppfordres til å holde av 12. oktober allerede nå.

– Målgruppa er alle hytteeiere, selv om informasjonen om Rindal og tilbudene våre nok er mest nyttig for de som bor andre steder. Dette kan være interessant for alle, for eksempel også utflyttede rindalinger som gjerne ville hatt hytte her, eller folk som vurderer å bygge. Det er ingen begrensninger her, sier Dombu, og smiler.



Illustrasjon: Rindalshytter/Mir