Dette skriver Tryg Forsikring i en pressemelding fredag.



40 tilfeller er registrert, og nærmere 20 hunder kan ha mistet livet som følge av sykdommen.



Tor Kvige (Foto: AniCura )

– Det er ikke uvanlig å se hunder med blodig diaré. Det som er uvanlig i dette tilfellet, er at tilstanden er dødelig, og at forløpet er så hurtig, sier veterinær Tor Kvinge ved AniCura Dyresykehus i Bergen, som er tilknyttet Tryg Forsikring.

– Foreløpig vet vi ikke hvilken sykdom dette er. Det spekuleres i virus eller bakterieinfeksjon, men også forgiftning via hundefôr er diskutert. Per i dag ser vi ikke noen sammenheng i smittekilde mellom hundene som er blitt syke. Det er hunder i alle aldre og av ulike raser som er blitt rammet. Det er ikke noe som tyder på at dette smitter til mennesker, sier Kvinge videre.



Hold hunden din unna andre hunder

Ifølge Mattilsynet er det foreløpig usikkert om alle tilfellene har noen sammenheng, men det dreier seg om samme typen symptomer: Diaré og oppkast.

– Hundeeiere bør følge de råd og veiledning som finnes på Mattilsynet sine hjemmesider. Våre anbefalinger går i hovedsak ut på at man ikke deltar på større hundetreff, at hunden din ikke hilser på andre hunder du ikke kjenner vaksinestatus eller helsetilstand til, samt at man ikke ferdes på områder hvor det har vært mange andre hunder tidligere. Vi kan ikke utelukke at smitten spres gjennom avføring eller urin, sier veterinæren.



Sprer seg i Sør-Norge

Hittil er tilfellene registrert i Oslo, Tynset, Tønsberg, Hamar, Moss, Hønefoss, Lørenskog, Enebakk og Trøgstad. Det siste døgnet er det registrert nye tilfeller i Trøndelag, Rogaland og Aurland i Sogn og Fjordane.

– Vi samarbeider med Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen, Mattilsynet og andre dyreklinikker slik at vi kan finne årsaken til sykdommen så snart som mulig. Det er blitt sendt inn prøver fra hunder som er blitt syke i håp om at dette kan gi svar, og vi forventer å ha resultat av prøvene innen 2-3 dager, sier veterinær Tor Kvinge.



Flere forsikrer hunden sin

Det finnes anslagsvis 560.000 hunder i Norge. Ved nyttår var over 208.000 kjæledyr forsikret her i landet, og nordmenn betalte 638 millioner kroner i fjor for å sikre seg en dyreforsikring for sine firbeinte venner. Antallet forsikrede kjæledyr har steget med nær 70 prosent de siste fem årene.

I årets test av Norsk Familieøkonomi om vilkår og priser på dyreforsikring, er det kun Tryg Forsikring som får terningkast 6. Tryg tilbyr dyreforsikring med en rekke tilleggsdekninger, og livsforsikring som varer til dyret er 12 år. Den dekker kostnader til CT og MR, og gir tilgang til videokonsultasjon med veterinær.

Bildet øverst: Foto Shutterstock