– Historisk milepæl for Indre Nordmøre

Ingressfoto: Iren Sæterbø, Håkon Fredriksen, Grim Røen, Roald Boge, Øystein Halle, Magne Løfaldli, Mons Otnes og Gerd Inger Aarnes jubler for Dikus vedtak om støtte til Det digitale kompetanseløftet for Nordmøre.

I tre år har Innveno og Fagskolen i Kristiansund, sammen med blant annet Surnadal Videregående skole og Pipelife, jobbet med prosjektet.

Onsdag fikk Fagskolen i Kristiansund beskjed om at Diku – direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning – har vedtatt å støtte «Det digitale kompetanseløftet for Nordmøre med 817 000 kroner.

På en pressekonferanse fredag informerte Innveno om vedtaket, som er et klarsignal til å gå i gang med å lage det Innveno selv kaller «Norges beste og mest tidsriktige og innovative fagarbeiderutdanningstilbud innen digitalisering og automatisering».

Rent konkret betyr vedtaket at det er tildelt midler til utvikling av et desentralisert, lokalt tilbud om videreutdanning, som kan kombineres med full jobb. Studiene, som trolig vil starte opp i 2021, blir nett- og samlingsbaserte.

– Vedtaket er starten på et stort kvantesprang når det gjelder høyereutdanning på Nordmøre generelt og Indre Nordmøre spesielt. Så vidt jeg vet er dette første gang i historien vi kan få til høyere utdanning på Indre Nordmøre, sier Magne Løfaldli, og legger til:

– Dette er vi rett og slett veldig fornøyde med.



– Skrikende behov for moderne, digital kompetanse

Løfaldli fra Innveno og Mons Otnes, rektor ved Surnadal vidaregåande skole, la først fram ideen for Fagskolen i Kristiansund for fire år siden.

Etter å ha fått positiv respons der, involverte Løfaldli og Innveno Pipelife, som har vært en viktig pådriver i prosjektet.

– Uten deres støtte tror jeg faktisk ikke dette hadde gått an. De har i aller høyeste grad vært med på å drive dette framover, og er en stor bedrift det blir lagt merke til også i slike sammenhenger, sier Løfaldli.

Og Pipelife selv er storfornøyde med både vedtaket og det kommende utdanningstilbudet.

– Det er ingen tvil om at det er et skrikende behov for moderne, digital kompetanse, så dette er utrolig viktig for å kunne løfte Pipelife videre opp, sier Roald Boge, sjef for digital innovasjon og transformasjon i konsernet.

– Skal vi ha sjanse til å opprettholde produksjonen i Norge, er vi nødt til å være bedre enn resten av verden. Sammenlignet med Sverige, for eksempel, har vi 20 prosent høyere lønnskostnader. Dermed må vi være minst 20 prosent bedre enn dem på alt annet, sier Boge, og legger til:

– Derfor er det helt fantastisk at vi nå får et slikt opplegg i nærområdet vårt.

Fabrikksjef Øystein Halle ved Pipelife sier at et titalls av deres ansatte meldte interesse for et slikt utdanningstilbud allerede da de loddet stemningen på et tidligere stadie i prosjektet.

– Det er viktig for oss å videreutvikle de vi har, og at de får oppdatere seg og kompetansen sin. Så dette tror jeg blir veldig bra, sier Halle.

Han får støtte av Magne Løfaldli:

– Vi er nok i den mest industrialiserte regionen i Norge, og det er utgangspunktet for denne planlagte utdanninga. Det at industrien går godt er viktig for absolutt alt som skjer her på Indre Nordmøre – alt avhenger av det.

Han slår fast at det vedtaket er et resultat av tett samarbeid mellom mange parter, og nevner NTNU som en aktør som har vært inne og bidratt positivt.



Gjelder både næringsliv og helsesektor

Utfordringer rundt digitalisering og automatisering gjelder imidlertid ikke bare næringslivet, og Innveno har derfor også involvert helsesektoren i planleggingen av studietilbudet.

Magne Løfaldlis nevø, Bjarte Bye Løfaldli, er leder for arbeidet med forskning, utvikling og innovasjon ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund.

Han understreker viktigheten av å utdanne folk som kan håndtere moderne teknologi.

– Vi må ha folk som han betjene eller reparere elektronisk utstyr, og framover vil for eksempel sykepleiere i større og større grad bli digitale operatører av moderne teknologi.

– Denne teknologien vil utgjøre en større og større grad av helsetilbudet vårt i framtida, og da er det viktig med gode utdanningstilbud for de som jobber innen helsefag, sier Bye Løfaldli.



Surnadal vidaregåande skole vil bidra

Rektor Mons Otnes ved Surnadal vidaregåande skole kaller godkjenninga en milepæl.

– Vi har sett at det å få folk til å ta videreutdanning er utfordrende, dersom de må ut av jobb. Det fører ofte med seg at de må flytte på seg eller at de taper inntekter, og da er det mange som naturlig nok vegrer seg, sier han, og fortsetter:

– Heldigvis har vi nå fått klarsignal fra høyere instanser her, slik at folk kan få viktig, faglig påfyll i tillegg til å stå i full jobb. Et slikt tilbud vil gjøre terskelen for å ta videreutdanning lavere.

Otnes forteller at skolen har fokus på digitalisering og robotisering allerede, med tilhørende lærerkrefter.

Rektoren slår fast at det er høyaktuelt for Surnadal vidaregåande skole å være med på å bidra inn mot det nye utdanningstilbudet – både faglig og som arrangør.



Vil lytte til bedriftene

Grim Røen fra Kvanne Industrier AS ser også svært positivt på det kommende utdanningstilbudet.

– Selv vi som er en liten bedrift har hårete mål, og skal vi nå dem er et slikt tilbud veldig interessant for oss.

Han får støtte av Iren Sæterbø fra Innveno.

– Akkurat det sier alle bedriftene i nettverket vårt, for folk ser at for å være kompetansedyktige i framtida er digital kompetanse et absolutt «must», sier hun.

Det videre arbeidet med planleggingen av studietilbudet starter i august, og søknaden til NOKUT for å få godkjent studietilbudet skal være inne i løpet av 2020. Da vil det også kjøres pilotprosjekt og tester ute hos bedrifter, for å kartlegge hva studietilbudet bør inneholde.

– Vi vil teste ut opplegget ute hos de som skal benytte seg av det, og justere det ut i fra de signalene vi får fra næringslivet, sier Sæterbø.

Hun forteller at, selv om studietilbudet ved oppstarten er planlagt som videreutdanning for folk som er i jobb, foreligger det mer langsiktige planer om å lage et fullverdig studietilbud.



Viktig klarsignal

Grim Røen er full av lovord om jobben Innveno har gjort i denne sammenhengen, og det de bidrar med overfor lokale bedrifter.

– Vi setter utrolig stor pris på den kompetansen Innveno har. Små- og mellomstore bedrifter klarer ikke følge med på denne utviklingen, så vi må berømme dem. I tillegg er vi veldig glade for at de store bedriftene våre, som Pipelife, er med. Dette vedtaket viser hvor viktig nettverksbygging og samarbeid er.

– Ja, det er nettopp nettverksbygging det handler om. Og man kan like det eller ei, men digitaliseringen og automatiseringen gjelder hele samfunnet vårt, sier Magne Løfaldli, og legger til:

– Derfor er det så viktig at vi har folk i nærområdet som forstår og håndterer moderne teknologi. Det blir helt avgjørende framover, og nettopp derfor er dette klarsignalet så viktig.