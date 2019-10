- Helt fantastisk å ha hytte i Rindal!

Inga Dalsegg var på plass med sine kunstprodukter.



Jon Moen fra RBL hadde besøk av Rune Kvikne på stand. RBL trenger mye plass for å vise fram sine produkter, så de hadde stand utendørs.

- Det er ganske mye hyttefolk innom, og det er veldig positivt. Dette gir ikke målbart salg, men vi ser at det er mange som stikker innom oss igjen, etter at vi har pratet med dem på stand, sier Jon Moen.



Rindal Røde Kors og Letthus hadde også stand ute. Jan Brødreskift og Richard Halgunset viste fram noen av det Røde Kors har av utstyr å hjelpe seg med. De solgte også førstehjelpskofferter og førstehjelpsputer, som kan være nyttig å ha på hytta.



Richard Halgunset viser fram en spesiallaget pulk som brukes ved redningsaksjoner om vinteren. Pulken er laget i Rindal, i samarbeid med RBL, forteller han. Den er pakket med hjertestarter, førstehjepskoffert, ulltepper og en vakumspjelk-madrass.



Utrolig mye folk var innom Rindalshuset denne dagen.



Her kunne man finne noe for enhver smak.



Mange benyttet seg av sjansen til å prøve klatreveggen i Rindalshuset, under kyndig veiledning og sikring av Trollheimen Klivarlag.



Elshaug renhold var representert med Linda Sæter, May Kristin Halgunset og Grete Elshaug. De henvender seg også til hyttemarkedet med sine tjenester.

- Vi har fått overraskende mange henvendelser. Det hadde vært moro å komme seg inn på hyttemarkedet, sier Grete Elshaug.

Elshaug renhold tilbyr nå også stell av gravsteder, i tillegg til de tjenestene de har fra før. Bedriften sysselsetter fem ansatte, med tilsammen ca 2,5 årsverk.



Baard Gåsvand, Rune Løfald og Aud Lillegård er ildsjeler i turstigruppa i Rindal IL. Det var mange som benyttet anledningen til å kjøpe kart og turhefter.



Jarle Fiske og Daniel Fiske fra Fagmøbler Surnadal betegnet hyttedagen som en kjempesuksess. De leverer stadig mer møbler til hyttemarkedet. De viser fram et helt nytt produkt, spisestuestoler med bevegelig rygg.

- Hyttefolk prioriterer ofte spisestua, for der kan de sitte hele kvelden, sier Jarle Fiske.

- Vi ser at interessen for en dag som denne er veldig stor, og det sier litt om Rindal som hyttekommune.



Jan Magne Holten fra Holten Treindustri viste fram køyesenger.

- Vi leverer ca 4500 køyesenger i året, over hele landet, forteller han.



Edgar Landsem (t.v.) var innom Rindalshytter sin stand, med Magne Bjørnås, Jon Landsem og Elise Oshaug.

Rindalshytter hadde ikke store forhåpninger om å selge nye hytter, siden hyttedagen i stor grad henvender seg til de som allerede er hytteeiere. Men på torgdagen i sommer fikk de solgt ei hytte, forteller de. Påbygg til hytter kan de også hjelpe til med.



Thomas Andersen fra Trondheim har hytte ved Rørvatnet i Rindal. Han trives så godt i bygda at han har planlagt å flytte firmaet sitt, Solgardiner AS, til Rindal ved årsskiftet.



Vegard Karlstrøm og Ingebrigt Løfald fra Bygger'n Rindal delte stand med Njål Fiske i KM Service. De hadde hatt mye folk innom standen sin, og de syntes at det er utrolig bra at næringslivet i Rindal får mulighet til å profilere seg på denne måten.



Ingeborg Sande henvender seg til hyttemarkedet med et stort utvalg av håndarbeidsprodukter.



Eli Solvik viste fram en del av sine foto. Hun tilbyr ferdig innrammede bilder, men tar også imot bestillinger etter ønske.



Eirik Tørset i Tørset Malerservice hadde med seg Marius Rønning fra Jotun og Are Skjenald-Bernhardsen fra Farveringen på stand. De viste fram malings- og gulvløsninger. Hyttedagen er et svært positivt tiltak, med veldig bra oppmøte, syntes de. De satte pris på denne muligheten til å henvende seg mer til hyttefolket.

- Det er et stort mangfold her. Det treffer noen og enhver, sier Are Skjenald-Bernhardsen, som selv har hytte i Kårliåsen i Tørstemarka.



Bergmoen og El-Co.



På Murmester Skjølsvold sin stand ble det servert spekepølse. Ronny Aasen og Lasse Skjølsvold syntes det var bra trafikk, og mye folk innom.



Renholdsprodukter og håndarbeid.



Statera økonomi AS har kontor både i Surnadal og Rindal. F.v. Laila Eidnes, Britt Furuhaug og Jarle Hamnes.



Tregruppen i Meldal var representert med Gøril Åmot Jordet fra Foss Snekkeri, Gjest Ove Lilleås fra AG Tre, og Marit Skjetne og Rolf Volden fra Skjetne Design.



Bolme Pensjonat hadde en travel dag med matservering i hallen.



Erlend Ekle, Isabel Fureli, Silje Beate Holten og Eva Bakken fra Bakken Helse arrangerte blant annet ro-konkurranse på romaskin.



Otto Kvande fra Kvande & Nordvik viste fram senger på hyttedagen. Bedriften tilbyr også mye annet innen møbler, blant annet skap, spisestuer og sofaer.



Ronny Løset og Svein Løset i Rindal Rørservice var også svært fornøyd med salget på hyttedagen. Den lokale rørleggerbedriften er en av de store leverandørene til hyttemarkedet i Rindal.



Britt Grete Moen samarbeider med Solveig Haglund om å levere poser med lokalmat til hyttefolk. De hadde veldig bra salg på hyttedagen.

- Vi har testet dette i ett år, og nå skal vi evaluere det, sier Britt Grete Moen.

Hun er usikker på om de velger å fortsette med prosjektet, for det er veldig mye arbeid. De henter lokale matvarer både i Todalen og på Orkanger til matposene.



Halvard og Ingfrid Kjelås har hytte i Seteråsen i Tørsetmarka. Det har også Halvards fetter Baard-Christian Schem. Det er en veldig fin plass med fantastisk utsikt i flere retninger, forteller de.

- Vi er overrasket over hvor mye folk det er her. Det er veldig interessant å se hvor stor aktivitet det er i boligbransjen her i Rindal. Og så er det hyggelig å treffe kjentfolk, sier Halvard Kjelås.

Ingfrid og Halvard Kjelås har bodd på Støren i mange år, men har nylig kjøpt seg leilighet på Lykkja i Rindal sentrum og flyttet hjem til Rindal igjen.



De gode hyttenaboene i Helgetunmarka ville ha med med grunneierne på bildet. F.v. Lars Helgetun, Harald Helgetun, Petter Baalsrud, Heidi Wiken, Jan Wiken, Britta Torseth og Kåre Torseth.



Heidi og Jan Wiken fra Trondheim har hytte i Snurruåsen i Helgetunmarka. Det har også Britta og Kåre Torseth fra Aure. Begge parene kaller seg "selvbyggere". Hyttene deres ble ferdig i hhv. 2006 og 2004. Nå er de strålende fornøyd med at de nylig har fått innlagt strøm og vann i hyttene sine.

De er fulle av lovord om hyttelivet i Rindal. De synes at Helgetunmarka er et helt fantastisk område, med flotte skiforhold og gode skiløyper. Det er godt tilrettelagt for fjellturer, både bortover og opp på toppene. Det er merkede og tilrettelagte turstier, og det er gode jakt- og fiskemuligheter. De synes også at det er passe kjøreavstand til Rindal fra der de bor. Været er også annerledes her. Det kan være bra vær i Trollheimen om det blåser kaldt på kysten.

Det er veldig positivt at det blir arrangert en slik dag for hyttefolket, synes de.

- Det er et strålende tiltak! Vi har fått mange gode tips om tilbud og muligheter. Vi har inntrykk av at rindalingene generelt er interessert i å ta godt vare på hytteeierne.

De understreker at de har et veldig godt forhold til naboene i hyttefeltet, og også et veldig godt forhold til lokalbefolkninga i Rindal.