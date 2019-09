– Han er divisjonens beste spiller

Et Surnadal-lag uten blant annet profiler som Bjørnar Dalsegg Sæter, Stein Todalshaug og Petros Simon Bokre, tok lørdag turen til Malmefjorden i jakten på sin andre borteseier på rad, og sin tredje for året.

Og poengjakten startet på best tenkelige måte, da toppscorer Sander Smevoll brassesparket inn kampens første mål etter bare ni minutters spill.

En Malmefjorden-forsvarer headet Geir Bævres hjørnespark til Smevoll, som på akrobatisk, vakkert vis satte inn sitt 16. mål på 18 kamper denne sesongen.



Uavgjort ved pause

Og Smevoll, som var tilbake som midtspiss i Bjørnar Dalsegg Sæters fravær, var farlig frempå igjen også halvveis i første omgang.

Etter at han ble spilt fri i bakrom fikk han lobbet ballen over hjemmelagets keeper, men da han skulle ta ned igjen ballen på andre siden av sisteskansen, rakk en Malmefjorden-forsvarer med nød og neppe å avverge.

Like etter viste Frikk Hauglann Talgø, som vartet opp med hele fem målgivende pasninger da Surnadal slo Vestnes Varfjell 8-1 i sin forrige kamp, nok en gang hvor farlig han er når han får bruke farta si.

Todalingen rundet backen sin enkelt og slo inn til Erik Kvendset Andersen, men en god benparade fra Malmefjordens keeper Preben Gjerdseth Lyngstad sørget for corner i stedet for tomålsledelse til Surnadal.

Inn mot pause avtok Surnadals overtak, og hjemmelaget klarte å spille seg til flere dødballer. På en av disse kom også utligningen. En corner fra venstre ble stusset videre inn i feltet, der Malmefjordens kantspiller Vetle Smith fikk god nok tid til å sette ballen ned i det høyre hjørnet - utagbart for keeper Mattis Fiske.

Dermed stod det 1-1 til pause.



Store Surnadal-sjanser

Utover i den andre omgangen ble det et større og større Surnadal-overtak, og etter en snau time headet Frikk Hauglann Talgø like utenfor etter et frispark fra Lars Mogstad.

60 minutter var spilt da Sondre Næss Bolme mottok ballen godt inne på egen halvdel, og bestemte seg for å ta saken i egne hender. Med et vanvittig driv skar han rett gjennom både midtbanen og forsvaret til vertene, og plutselig var han alene med keeper.

Det vil si, helt alene var han ikke, for på siden av den utrusende Malmefjorden-målvakten var både Sander Smevoll, Erik Andersen og en av hjemmelagets stoppere med i fullt firsprang.

Bolme dyttet ballen til side, men dessverre for surnadalingene var det forsvareren som med et nødskrik nådde pasningen og fikk satt den noen små desimetere utenfor sitt eget, tomme mål. En enorm sjanse for bortelaget, etter det som var en kjempeprestasjon av Surnadals nysignering fra Orkla.



Avgjorde minuttet før slutt

Mot slutten av kampen begynte hjemmelaget å bli tydelig slitne, og Surnadal presset på for det forløsende andremålet. Innbytter Sindre Hyldbakk Kvande var et konstant uromoment for Malmefjorden, og bakover hadde Webjørn Holtens mannskap bedre og bedre kontroll.

Sindre Fiske var nær scoring da han, med et kvarter igjen på klokka, curlet ballen over fra god posisjon, men avgjørelsen skulle ikke falle før 89 av de 90 minuttene var spilt.

Sander Smevoll, som nå var flyttet ned på midten, tråklet seg forbi et par Malmefjorden-spillere, og ble felt, 22-23 meter fra mål. Andreas Dalsegg Sæter, bortelagets bestemann, satte like godt frisparket rett i kassa, høyt oppe til venstre i målet.

Flere mål ble det ikke, og dermed kunne Surnadal juble for sin fjerde strake seier, og den andre strake på bortebane.



Andreas Dalsegg Sæter i 100

2-1-målet var yngstebror Dalsegg Sæters sjette mål på åtte kamper som stopper og sentral midtbane denne sesongen.

– Etter 22 år med fotball har jeg endelig funnet ut hvor målet står, smiler Dalsegg Sæter, som spilte sin 100. dokumenterte, obligatoriske A-kamp for Surnadal i lørdagens møte med Malmefjorden.

Trener Webjørn Holten er full av lovord om jubilanten.

– Andreas er i en klasse for seg, og han er rett og slett divisjonens beste spiller. Han er god til alt, og scorer også mål. Det er gøy, for han både skyter og header mål, og scorer på både frispark og straffer, sier Holten, og legger til:

– Han er også en fenomenal type, som står fram og tar ansvar både på trening og i kamp.

Om selve kampen sier Holten følgende:

– 1. omgang er litt rotete, men også da skaper vi flest sjanser. Jeg er likevel mye mer fornøyd med det vi viser etter pause. Da synes jeg vi har god kontroll og skaper bra med sjanser, og vi vinner til slutt veldig fortjent.

Surnadal ligger fortsatt på 4. plass på tabellen, men har nå like mange poeng (33) som tabelltreer Eide og omegn, som tapte 1-3 for serieleder KBK 2 fredag. KBK-rekruttene har 37 poeng, mens Dahle på andreplass har 34, etter at de lørdag slo Tomrefjord 3-1 på bortebane.



Kampfakta:

Malmefjorden-Surnadal 1-2 (1-1)

Mål:

0-1 Sander Smevoll (9.)

1-1 Vetle Smith (42.)

1-2 Andreas Dalsegg Sæter (89.)

Gule kort: Vetle Smith, Malmefjorden. Ingen til Surnadal.

Dommertrio:

Hoveddommer: Øystein Klakegg Thorsen (Øksendal).

Assistentdommere: Joakim André Arntzen Gjerde (Dahle) og Andres Diaz Fonseca (Varegg)

Surnadals lag fra høyre mot venstre (4-2-3-1):

Mattis Fiske (Torstein Snekvik inn 46.)

Lars Mogstad

Knut Ola Høvik

Vegar Brøske (Kaptein)

Steinar Heggset (Tore Bæverfjord inn 64.)

Andreas Dalsegg Sæter

Geir Bævre (Sindre Hyldbakk Kvande inn 56.)

Frikk Hauglann Talgø

Sondre Næss Bolme (Vegard Dønnem inn 86.)

Erik Kvendset Andersen (Sindre Fiske inn 68.)

Sander Smevoll



Matchvinnar Andreas Dalsegg Sæter og kaptein Vegar Brøske jubler for tre nye poeng.

(Saken oppdateres med flere bilder)