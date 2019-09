I oktober 2018 ble det konstatert at LL Drift og Olav Thon Gruppen gikk hver til sitt, og i starten av april ble det kjent at «Alti» ble det nye senternavnet, med Alti Forvaltning som driftsselskap.

Med unntak av tre kjøpesentere – Alna, Lillesand og Dombås, har alle sentrene til Alti Forvaltning nå fått nytt navn og ny drakt.

– Det er godt at den store dagen endelig har kommet. De siste 10 månedene har vi jobbet hardt for å få alt på plass, med ny logo, nytt navn og alt som har med markedsføring å gjøre, sier administrerende direktør i Alti Forvaltning, Lars Ove Løseth, som forteller at de siste Alti-skiltene rundt om i landet kom opp så seint som i går.

Han legger til:

– Vi koster nok på oss mer tid dersom vi noen gang skal skifte navn igjen, for det er veldig mye som skal på plass – ikke bare den profileringen som kundene ser på sentrene nå.

Løseth roser markedsavdelingen i firmaet, med Linn Wærdahl-Schei Hamnes og Beate Møkkelgjerd i spissen:

– Både de og resten av teamet har gjort en kjempejobb. I tillegg til alt det vi presenterer i dag, har de og vi jobbet på spreng med kampanjer og profilering som kommer utover høsten.

27-åringen forteller at det har vært et voldsomt engasjement fra folk i forbindelse med nytt navn og ny logo.

– Jeg, og flere andre, har fått tilsendt forslag til navn og logo fra ukjente bosatt rundt omkring i hele landet, både via direktemeldinger på Facebook og per post. Det er veldig artig at det vi holder på med skaper stort engasjement.



Folksomt på offisiell åpning

Eiendomssjef Sivert Vullum i Alti Forvaltning forteller at det er lagt opp til program fra torsdag til og med lørdag. Der blir det blant annet mange gode tilbud, underholdning fra scene, møte med de rykende ferske Alti-maskotene Ellie og Timba og muligheter for å se og møte en tryllekunstner.

– Det må være litt opplegg når 15 sentere skifter navn, og det er artig at det er så bra med folk her allerede nå, da siger det nok godt på utover dagen, sier Lars Ove Løseth.

Klokka 12 var det klart for offisiell åpning med bløtkake til de oppmøtte kundene, der Løseth, Vullum og senterleder Lorentz Sæter selv stod for utdelingen. Da var parkeringsplassen allerede så godt som fullparkert.

Administrerende direktør Løseth hadde tidligere vært på offisiell åpning av Alti Sunndal.

– Ja, der var det åpning klokka 10, i Surnadal klokka 12 og i Mandal er det åpning klokka 17.00. Så hvis man er skikkelig ivrig, og det klaffer med fly, kan man i teorien rekke tre bløtkakelag, ler Løseth, og innrømmer at han nøyer seg med de to i Sunndal og Surnadal.

– Et bra navn, som rommer mye

Styreleder og gründer Lars Løseth var selvfølgelig også på plass i forbindelse med torsdagens åpning av Alti Surnadal.

Han er fornøyd med omprofileringsprosessen firmaet har vært igjennom.

– Prosessen har jo vart bare siden oktober i fjor, men vi har funnet et bra navn i Alti, som rommer både betydningen «Alt i» og «Alltid», sier han, og fortsetter:

– Det er godt at skiftet nå er gjennomført, og at vi har fått til et driftsopplegg som har blitt så godt mottatt.



Alti Forvaltnings Sara Nicole Andersen, som også er samboeren til Lars Ove Løseth, klarte ikke dy seg da gyngedyrene til barna stod uvoktet!



Lars Ove Løseth serverer marsipankake til far Lars Løseth.



Administrerende direktør Lars Ove Løseth, eiendomssjef Sivert Vullum (t.h.) og senterleder Lorentz Sæter delte ut kake til de mange frammøtte torsdag.

Slik ser profileringen nå ut utenfor og inne i Alti Surnadal: