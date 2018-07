Over er Eline Nordeng Larsen, Odd Arne Larsen, Kjell Gunnar Polden og Snorre Edvardsen.

Voksenleiren har blitt mer som en tradisjon for flere. Mange tar turen til Surnadal år etter år, og det er ofte flere familiemedlemmer som deltar. Odd Arne Larsen er en av de som har deltatt på leiren i alle år. Datteren Eline Nordeng Larsen har vært med som barn da hun var yngre og startet først med Taekwon-do da hun var 23 år, og siden har hun vært med som deltaker.

-Det er utrolige trivelige folk her, og det er veldig sosialt. Samtidig blir man teknisk oppdatert. Leiren er godt organisert og har god ramme. Det er god kvalitet på treningen, og det er veldig trivelig, forteller Eline Nordeng Larsen.

Snorre Edvardsen er sammen med Odd Arne Larsen de eneste som har deltatt hvert år leiren har vært arrangert. En av grunnene til at de deltar er at de er en del av NTN, National Taekwon-do Norway, og det holdes møter under leiren.

-Leiren er litt av limet i organisasjonen, forteller Odd Arne Larsen.

-Det er ubeskrivelig flott å være her, både naturen og folkene, forteller Edvardsen med et smil.

Kjell Gunnar Polden forteller han er rørt over at gjengen som er med og arrangerer kommer igjen år etter år.

-De står på, og jeg har aldri opplevd en sur mine fra noen av dem. De hjelper til. Samtidig liker jeg godt at vi får så gode tilbakemeldinger. Jeg blir glad når folk forteller at de trives og vi er med på å glede folk, forteller Polden. Videre forteller han om NTN-koden som sier det er viktigste er glede for alle.

-Med så mye folk i bygda i tre uker, er det jo også bra for næringslivet. Det er jo en vinn-vinn-situasjon når det går godt. Nordmøre Folkehøgskule er også sentral og Hjørdis Telstad gjør en kjempejobb med leiren. Det er velvillighet over hele fjøla, legger Polden til.

Det er også en egen lege på voksenleiren som har vakt 24 timer i døgnet og har eget kontor på Nordmøre Folkehøgskule, og på barneleiren er en av instruktørene også sykepleier dette året. Legen på leiren, Guido Derås-De Jong, trener også Taekwon-do og er deltaker på leiren. Han har også tidligere vært turnuslege i bygda. De oppfører seg som lege og sykepleier fordi de allerede er der og trener, og det er lettvint om noe skulle skje.

-Trygghet og kvalitet er slagord vi bruker mye, forteller Polden og understreker at ambulansetilbudet i Surnadal er kjempebra.

Lege Guido Derås-De Jong og sykepleier Kristin Myrhe.

Mange er i Surnadal i forbindelse med voksenleiren.