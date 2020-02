– Gleder meg!

I oktober tar 31 år gamle Ole Erik Hoem Hønsvik over Rema 1000 i Surnadal.

– Jeg har alltid hatt som mål å bli kjøpmann, sier Hønsvik. Og da denne muligheten dukket opp, var jeg ikke i tvil om at jeg måtte søke.

Hønsvik er skolert gjennom «Talentprogrammet», Rema 1000s egen kjøpmannskole. Praktisk erfaring har han tilegnet seg gjennom ansettelse i Remabutikker i Surnadal, Verdal og Hell, der han for tiden er han ferskvaresjef. Selv er han ikke så glad i ordet sjef, men titulerer seg helst som ferskvareansvarlig. Han er opptatt av god kommunikasjon med de ansatte.

– Det skal være artig og trivelig å jobbe her. Om vi ansatte har det fint på jobben vil det smitte over på kundene, sier Hønsvik. Alle nyansatte går gjennom et introduksjonskurs. Han kjenner mange av de ansatte etter å ha jobbet i butikken i 4-5 år tidligere. Etter det har han vært 6 år på Hell.

Lærer av den beste

Den nye driveren er klar over at dette er en jobb som krever mye arbeid. Han vet at han ikke kan gå hjem klokka 3. Han er innstilt på at både kvelder og søndager må tas i bruk.

– Butikken får førsteprioritet i livet mitt, sier han.

Lars Jacob Høvik lover at det skal bli mulighet for å jobbe framover.

– Dette er ikke en vanlig jobb, det er en livsstil, sier han.

Hønsvik skryter av Lars Jacob Høvik som kjøpmann og betegner ham som dedikert og erfaren.

– Han har mye erfaring etter 20 år som kjøpmann, og jeg er heldig som får lære av den beste, sier han.

Hønsvik gleder seg over at det er en veldreven og strukturert butikk Høvik og makker Olav Heggset etterlater ham. Tre ganger har butikken i Surnadal har blitt kåret til regionens beste Remabutikk.

Høvik har på sin side stor tro på den nye driveren.

– Ole Erik kjenner folket og han kjenner butikken. Dette blir en suksess, slår han fast.





Lars Jacob Høvik kvier seg ikke til å overlate butikken til Ole Erik Hoem Hønsvik: - Dette blir bra.



Må levere

I Surnadal er det stor konkurranse i matvarehandelen.

– Vi må være «på» hele tiden, og vi må levere, sier Hønsvik. Det er alfa og omega for en god butikk. Kundene merker fort om det gjøres en dårlig jobb. Dette er noe jeg brenner for!

Mye spiller inn på hvordan salget blir, blant annet beliggenhet. Rema i Surnadal ligger i et senter, men ikke midt i sentret, noe Hønsvik mener er en fordel, da det blir lettere adgang til butikken. Været spiller også inn på dagsomsetningen, men dette jevner seg ut i løpet av året, mener han.

Hønsvik bor og jobber for tida på Hell, men flytter til Surnadal når han begynner i den nye jobben. Opprinnelig er han fra Heim, nærmere bestemt Halsa, men har tidligere bodd flere år i Surnadal. Det er imidlertid èn ting han innrømmer at han må jobbe med når han flytter til Surnadal igjen.

– Jeg må bli kvitt trønderdialekta, smiler han.

Overtagelsen er satt til 1. oktober, med før han den tid vil han bli å finne i butikken på Alti i to måneder i en innkjøringsperiode. Den erfaringen er han glad for å få med seg.

– Dette ser jeg virkelig fram til, sier Hønsvik. Jeg liker utfordringer. Vi må ha utfordringer for å utvikle oss. Det verste jeg vet er å sitte stille. Jeg elsker å jobbe.

– Og så er jeg veldig blid, det skal jeg ha, ler han.