-Gævvast så e!

I år stilte Rindal IL, Sunndal IL, Aure IL, Kyrksæterøra IL, Meldal IL og Surnadal IL med lag. Hallen var mildt sagt full av ivrige spillere, og tribunene fulle av foreldre og slekt.

Ståle Sæterbø forteller at det var fantastisk god påmeldinga at de måtte måle opp enda en håndballbane, og fikk låne noen flere mål fra Rindal for at cupen kunne gå av stabelen. Mye handel i kiosken gjorde også at arrangørene måtte kjøpe inn mer midt på dagen.

Selvsagt ble det også premieutdeling med pokaler til alle spillerne, det falt veldig godt i smak. Tone Langli, Vilde Lie Fjeldvær, Ylva Bæverfjord, Marianne Svendsen Fiske og Leah Bjørseth Svensli var noen av de engasjerte spillerne man møtte i hallen i dag. Alle har spilt mellom et halvt år og to år, og har ingen planer om å slutte.

-Dette er det morsomste jeg vet! Jeg skal bli verdensmester og være med i OL, forteller en blidspent Tone og de andre sier seg enige om at de skal også spille i OL.

-Vi får pokal snart, forteller en av jentene spent. Svaret på om de har hatt det gøy i dag kom et høyt og tydelig JA.

Jubelbilde for å endelig ha fått pokal.

Mange spente barn som venter på pokal.