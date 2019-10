- Forslaget er dramatisk!

Ola T Heggem er medlem i landsstyret i LVK (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar). LVK har 175 medlemmer, så det er mange kommuner som blir berørt av forslaget som nå er lagt fram.

Torsdag denne arrangerer LVK et informasjonsmøte om saka, der lederen i kraftutvalget vil legge fram hele innstillinga. Ola T Heggem forteller at det er 300 deltakere påmeldt til møtet, og at Rindal kommune også vil være representert.

- Vi var svært skeptiske til utvalget da vi så sammensetningen, og det ser ut som alle våre bekymringer har slått til. Det blir kalt et ekspertutvalg, men uten fagfolk. Hverken kaftbransjen eller kraftkommunene er representert. Utvalget består stor sett av økonomieksperter, påpeker Heggem.

Han er derfor ikke overrasket over forslagene som utvalget har kommet fram til. Her legges det opp til at kraftinntektene går til Staten, før de fordeles ut igjen. Og da blir fordelingen en helt annen enn i dag.

- Jeg har ikke lest hele innstillinga, så jeg må ta litt forbehold. Men det ser ut som kommunenes kraftinntekter blir tatt bort og erstattet med peanuts.

Heggem presierer at selv om kraftutvalget er et regjeringsoppnevnt utvalg så er ikke gitt at regjeringen stiller seg bak forslaget. Han har vanskelig for å tro at småpartiene i regjeringa vil støtte utvalgets innstilling.

- Den politiske kampen starter nå, med møtet på torsdag, sier han.

