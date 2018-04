- Formidabel respons

Gerald Grewe er opprinnelig fra Tyskland, mens hans kone Firdauce er fra Mauritius. De har i mange år jobbet sammen i Quatar Airways med Oslo Lufthavn Gardermoen som arbeidsplass. Ved nyttår overtok de Surnadal Camping Brekkøya etter Jarl og Inger Skei, og kom flyttende fra storbyen til en helt ny hverdag på landsbygda.

- Planen vår har hele tiden vært å starte noe eget, men vi visste ikke helt hva vi var på utkikk etter. I fjor la Firdauce merke til annonsen som viste at campingplassen på Brekkøya var til salgs. Vi tok turen til Surnadal i juli, og falt pladask fra første stund. Denne plassen har alt, og ikke minst var det positivt at campingplassen hadde en restaurant. Det er det vi vil drive med, sier Gerald som har god kjennskap til restaurantbransjen.

I sine barne- og ungdomsår har han jobbet mange timer på restaurantene som hans foreldre startet opp i Tyskland og Brasil. Nå har Gerald og Firdauce ansatt en tysk kokk, og har åpen resturant torsdag til søndag. På menyen står blant annet tysk schnitzel, jægerschnitzel og ikke minst nyheten Thüringer Bratwurst som er produsert på Gårdsslakteriet Sylte AS.

- Kokken vår, Chris, og Gårdsslakteriet Sylte AS har samarbeidet om å utvikle hvitløkspølsen Thüringer Bratwurst. Dette er et produkt vi er veldig stolte av, og vi legger stor vekt på lokalprodusert mat i menyen vår. Her er alt laget fra grunnen, og så langt det lar seg gjøre bruker vi lokale råvarer. Det er også verdt å nevne at det står over 15 ølsorter på drikkekartet, sier Gerald.



Familien Grewe trives i Surnadal

Åpning av uteterrasse

Førstkommende lørdag er det klart for åpning av den nye uteterrassen på campingplassen. Om været tillater det, blir det grilling av Bratwurst og andre godsaker. Ekteparet lover også å servere gratis kaffe og kaker til de ti første gjestene. Terrassen er oppgradert med nye møbler og innglassing, og har selvsagt terrassevarmere.

- Her skal det være mulig å kose seg for hele familien uansett vær og vind. Utsikten og stemninga ved elva er fantastisk, og vi lover å gjøre vårt beste for at alle skal føle seg velkommen. Vi lever etter prinsippet "god mat, god kvalitet, gode personer og fornuftig pris". Det er oppskriften på suksess, smiler Grewe.

Firdauce og Gerald ønsker å markedsføre Surnadal Camping Brekkøya som en familiecampingplass, og er i full gang med å gjøre plassen mer barnevennlig.

- Først og fremst har vi en veldig fin barnemeny, hvor barna blant annet kan få Brannmann Sam's schnitzel, Baloos grillpølse og Woodys barneburger. Uteområdet blir oppgradert med en lekeplass som blant annet skal bestå av en kjempestor hoppepute på 8 x 6 meter, og ved elva skal vi sette opp en grillplass med gapahuk. På sikt ønsker vi også å lage et innendørs lekerom, slik at barna har noe å finne på om været ikke er fint.

De ferske campingplassdriverne har mange planer for bedrifta, men er ærlig på at de må skynde seg langsomt. Campingplassen består av 20 hytter med til sammen 104 sengeplasser. I tillegg er det 75 fastboende med campingvogner og spikertelt.

- Det er mye som må gjøres, men vi kan ikke gjøre alt med en gang. Vi har skiftet samtlige madrasser i hyttene, og vi legger stor vekt på at det skal være rent og ryddig. Etter hvert er planen at vi skal bytte ut hyttene, men det kommer ikke til så skje foreløpig. Campingplassen har et voldsomt potensiale, og vi skal drive den med kjærlighet, smiler Gerald.



Terrassen er snart klar for åpning

Skryter av surnadalingene

Starten for "nye" Surnadal Camping Brekkøya har vært så god at Grewe må ansette en ekstra kokk, renholdere og servitører. Surnadalingene ser ut til å sette pris på initiativet fra sine nye sambygdinger.

- Vi har blitt tatt i mot med åpne armer fra første stund. Surnadalingene er skikkelig "godfolk", og det føles så utrolig godt. Folk har strømmet til restauranten, og er begeistrert for maten de får servert. Responsen har vært over all forventning, sier han.

Ekteparet har lille Sofia på 3 år, og hun har funnet seg godt til rette i Øye barnehage.

- Hele familien stortrives her i bygda, og det gleder oss at vi kan gi noe tilbake. Nå gleder vi oss til sommersesongen, mange gjester, laksefiskere i elven og et yrende folkeliv på terrassen. Ikke minst ser vi frem til å oppleve Norsk Laksefestival. Selv om vi ikke har vært her lenge, så forstår vi at den er viktig for bygda, sier Gerald.



Velkommen til Surnadal Camping Brekkøya