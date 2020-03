– Folk må bruke oss nå hvis de vil ha oss her når dette er over

Ingressbilde: Ole Johan Rudolfsen (t.v.) og Sentrum Motor holder åpent, og oppfordrer folk til å bruke verkstedene i en rolig og utfordrende tid.



– Det ble mye roligere hos oss etter at koronatiltakene kom. Før tiltakene lå vi på en ukes bestillingstid, mens vi nå bare har arbeid bestilt et par dager framover i tid, sier Ole Johan Rudolfsen, daglig leder ved Sentrum Motor i Surnadal.

– Nå er det slik at hvis det er noe som haster, kan vi nesten ta det på sparket, sier han, og forteller om kunder som blir overraska når de forteller at de har åpent, som før.

Sentrum Motor har foreløpig unngått permitteringer av sine fire ansatte, men Rudolfsen er klar på at de må unngå en lang periode med liten pågang.

– Vi vet jo ikke hvor lenge dette kommer til å vare, men vi holder åpent, og håper folk tenker på de lokale verkstedene og bruker oss når situasjonen er som den er, sier han, og legger til:

– Folk må jo fortsatt ta vare på bilene sine, så nå som det er litt roligere passer det godt å ta servicer og EU-kontroll. Jeg vil jo tro at flere har bedre mulighet for å nå oss på dagtid nå, siden mange har hjemmekontor.



Ber kundene komme køen i forkjøpet

Rudolfsen tror at det at det er såpass liten pågang nå, kan føre til lange køer når koronasituasjoen roer seg.

– Når vi nærmer oss midtsommer bruker det å være mer enn travelt nok til vanlig, så hvis alle nå utsetter å ha bilen på verksted kommer det til å bli et enormt trøkk etter hvert, sier Sentrum Motor-sjefen, og fortsetter:

– I tillegg ser vi jo at krona svekkes mot blant annet Euroen, så det kan jo også faktisk føre til en prisstigning. Så jeg tror folk gjør lurt i å få ting unna.

Sentrum Motor har tatt omfattende smittevern-grep.

– Vi har blant annet gått ut på Facebook og sagt at i nedre Surnadal kan vi hente bilene til folk. Vi vasker med spritkluter og det som er, så det skal være smittefritt både det vi tar inn og det vi leverer ut.



Rindal Auto: – Skremmende situasjon

Også Rindal Auto AS merker koronatiltakene, og daglig leder Rune Morten Walltin forteller at det fra og med fredag har roet seg veldig også hos dem.

– Det har egentlig vært bra hele uka, fram til i dag. I dag er det stille her, og vi har ikke noe for mye jobb neste uke. Det har vært betraktelig mindre pågang enn vanlig, sier han.

Walltin forteller at også Rindal Auto foreløpig har hele arbeidsstokken i full gang.

– Men jeg må ærlig innrømme at jeg er spent. Hele situasjonen er skremmende, sier han, og legger til:

– Folk må være våkne og bruke oss nå, hvis de vil ha oss her når dette er over. Jeg er stygt redd for at dette drar ut.

Som Sentrum Motor, opplever også Rindal Auto at kunder spekulerer i om de har åpent, og antar at de holder stengt.

– Vi holder i gang og kjører for fullt, så de som vet at de skulle hatt noe gjort, må bare komme og få gjort det nå, sier Walltin.

De ansatte ved Rindal Auto bruker nå engangshansker ved all kjøring ut og inn av verkstedet, i ett av flere tiltak for å hindre koronasmitte.

– Vi prøver så godt vi kan å hindre smitte, slik som alle andre. Blant annet slipper vi så få kunder som mulig inn på verkstedet, og vi tilbyr også å hente bilene til kundene, sier han, og legger til:

– Så vi prøver å tilpasse oss, og tar alle mulige forholdsregler. Men vi er avhengige av arbeid, så det er bare å ta kontakt for å booke tid.



Rune Morten Walltin (t.h.) ved Rindal Auto forteller om betraktelig roligere tider som følge av koronapandemien. Her sammen med Jonny Børset (Arkivbilde).