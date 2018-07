Bildet over er innsendt fra Geir Atle Kvendset. Der står Per Egil Fiske og Geir Atle Kvendset i midten sammen med utstyr og mannskap fra Innherred Brann og redning.

Alle foto: Geir Atle Kvendset

Mange titalls branner herjer i Sverige og flere nasjoner bistår svenskene med å prøve å slukke brannene. MSB, (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) , meldte søndag at fire av brannene kunne ikke slukkes uten hjelp fra været.

Mannskap fra hele verden stiller nå opp for svenskene, Norge er blant dem. 60 franske spesialister på slukking av brann i ulendt terreng er også til stedet sammen med brannmannskap fra blant annet Polen, Østerrike, Italia, Norge, Portugal og Litauen skriver Aftenposten.

-Godt mottatt

Geir Atle Kvendset og Per Egil Fiske er to av de som er i Sverige og bistår svenskene. De reiste mandag morgen og planen er at de skal være der fram til torsdag. Brannmennene får ikke være der lengre enn tre dager på grunn av utmattelse, og rullering på mannskap er dermed viktig. De er forberedt på at dagene blir krevende, men tror også at erfaringene de får vil bli verdifulle.

I Sverige skal Per Egil Fiske og Geir Atle Kvendset samarbeide med forskjellige brannkorps fra Trøndelag. Området med brann er delt inn i sektorer, og grupper av brannmenn har ansvar for utdelte sektorer. Lokale brannmenn er i ei gruppe som har ansvar for to sektorer. Svensk sivilforsvar, svensk militære og svenske brannmenn er også i nærheten av der nordmøringene er.

-Innføringen gikk kjempebra, vi ble godt mottatt av trønderne. Det føles godt å kunne bidra. Svenskene er utrolig takknemlig for at vi er her. Får gåsehud bare med tanken på hvor takknemlig de er. De begynner nok å bli slitne, men er fortsatt ved godt mot, forteller Fiske som i dag tidlig ble ferdig med første 12-timers skift.

Fiske forteller videre at 2000 dekar, der 1 dekar er tilsvarende 1000 kvadratmeter, er brent eller fortsatt brenner der de er. Gruppen Fiske og Kvendset er en del av har kontroll på området deres.

-Vi hadde nattskift i natt, der jeg og Kvendset kjørte rundt med ATV for å rekognosere sektorene på utkikk etter oppblussing og der det ikke var skikkelig slukket. Der det var oppblussing slukket vi flammene selv, eller vi tilkalte tankbiler, forteller Fiske og legger til at nå i dagslys så driver helikopter og ”vannbomber” området.

Det er varmt langt nede i bakken og det er derfor lett at det blusser opp igjen, patruljeringen er veldig viktig for å stoppe brann tidlig. Andre oppgaver de har er å forsyne vann til tankbiler og vann til frivillige som er rundt om i området. Endringer kan skje fortløpende og de kan bli utkalt til å hjelpe til andre plasser.

-Vi har kontroll på sektorene våre, og vi fortsetter å følge med. Det er masse folk og flere tankbiler på omløp.

Matstasjoner overalt.

Brannmennene som er til stedet og hjelper til blir tatt godt vare på av frivillige svensker. Geir Atle Kvendset og Per Egil Fiske bor for tiden i et fritidshus, der eierne har reist på ferie. Samtidig er det mange som bor på campingplasser og vertshus. Det er flere stasjoner med kald og varm mat, frukt og annen mat de skulle trenge. Stasjonene er åpent døgnet rundt og man blir møtt i døren av frivillige som jobber der.

Fiske forteller at det var en kvinne som reiste 40 mil for å hjelpe til med matstasjonene. Matstasjonene er flere steder slik at brannmennene hele tiden skal ha mulighet på mat og drikke. Også ute i felten ved kommandosentralen, og folk sitter hele tiden å passer på.

-Vi merker det på hele samfunnet hvor takknemlig de er for at vi er her. Det er 700 frivillige svensker som stiller på matstasjoner. Når vi er ute i byen og går for å kjøpe for eksempel en kaffe og har brannklær på, så får vi ikke betale siden vi er her og hjelper til. De er så takknemlige og vi får ikke betale for småting, forteller Fiske over telefon.

Per Egil Fiske avslutter samtalen med å fortelle at de blir godt tatt vare på og at de nå skal sove før neste skift.