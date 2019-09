Ola Martin Gåsvær fortalde til konferansier Tor Jarle Bolme at han stila mot OL 2028 som er i Los Angeles.

Det var dårleg vervarsel for denne søndagen, men deltakinga var god trass i det.

​Det var 24 deltakarar i konkurranseklassen, totalt 202 deltakarar medrekna trimmarane. Dei kunne velge mellom 3 løyper: Lina Roindt på 10,8 km, Midt-Lina på 6,7 km om Sunna-brua og Litj-Lina på 3 km til Sunna etter gangvegen og Elvepromenaden.

Sjå resultata i konkurranseklassane her på Rindal ILs nettsider!



I Trimklassen var det deltakarar både på to og fire, på hjul og i kvilestilling.



- Det var fint løpever! sa Rolf Karlsen frå Hitra Løpeklubb.



Full fart over Sunnabrua på Midt-Lina!



Blir det seier i Skolecupen og pizza på klassen tru?

Svaret ser du på Rindal IL Friidretts Facebookside!



Startfeltet i konkurranseklassen var tett!



Kristi slo mor Berit Fugelsøy første gongen ho sprang Lina Roindt!



Rolf Karlsen kan reise heim med nye hagemøblar!

Talgø hadde gitt et hagemøbelsett (2 stoler+2puter+1 bord) som gavepremie. Dette skulle trekkast mellom løparane i konkurranseklassen. Kravet var at vinnaren måtte vere tilstades under trekkinga. Elles ville det bli omatt-trekking! Rolf Karlsen frå Hitra Løpeklubb vart trekt ut som vinnar.