- Et meget godt løp av meg

Når Moholdt snakker om forhold som passer ham, sikter han til et vinterkledd landskap med mye nysnø:

-Det var fint å få gått et renn i skikkelig snøforhold. Vi kan nesten ikke klage når det er godt med snø, sier dagens mann i herreklassen – og er samtidig raus med godordene til arrangøren:

-De har gjort en kjempejobb med løypekjøring.



Selv vartet han opp med et kjempeløp, som ga seier – nesten to minutter foran landslagskollega Bjørnar Kvåle. Jakob Kalvig Skogan ble nummer 3.

I dameklassen var Anna Ulvensøen i en klasse for seg i dag. Evine Westli Andersen – som ble nummer 2 på sprinten under verdenscupen i Sverige for en uke tilbake – ble nummer 2 og Marit Melby Jacobsen gikk inn til 3. plass.

Ane Sofie Krogh – som fikk med seg sølv fra junior-VM mellomdistanse tidligere i uken – var best i damenes juniorklasse i dag.

Eskil Frøisland - som fikk med seg bronse med det norske junior-VM stafettlaget på onsdag – var best i herrenes juniorklasse i dag.

I morgen venter en forkortet langdistanse fra samme arena

Resultater:

Damer senior:

1 28 Anna Ulvensøen NOR Nydalens SK 20:35 +0:00

2 29 Evine Westli Andersen NOR Løten O-Lag 22:46 +2:11

3 25 Marit Melby Jacobsen NOR Lardal OL 24:25 +3:50

4 27 Anniken Eriksrud Karlsen NOR Ntnui 24:26 +3:51

5 24 Marta Ulvensøen NOR Emblem IL 24:42 +4:07

6 26 Synne Strand NOR Lierbygda OL 25:24 +4:49



Herrer senior:

1 48 Lars Hol MOHOLDT NOR Wing OK 19:18 +0:00

2 47 Bjørnar Kvåle NOR Hadeland OL 21:07 +1:49

3 42 Jakob Kalvig SKOGAN NOR Ntnui 24:34 +5:16

4 45 Vegard Blomseth Johnsen NOR Nydalens SK 25:21 +6:03

5 40 Eivind Øfsthus Gravir NOR Asker Skiklubb 26:40 +7:22

6 43 Bendik Myrvang NOR IL Bul-Tromsø 31:09 +11:51

7 51 Adrian Moe NOR IL Bul-Tromsø 38:26 +19:08



Damer junior:

1 39 Ane Sofie Krogh NOR Oppsal Orientering 23:11 +0:00

2 38 Kristin Melby Jacobsen NOR Lardal OL 23:59 +0:48

3 35 Idunn Strand NOR IL Bul-Tromsø 24:24 +1:13

4 37 Birgit Dorthea Kleppa Madslien NOR Lillehammer OK 24:43 +1:32

5 36 Anna Øfsthus Gravir NOR Asker Skiklubb 27:09 +3:58

6 34 Ida Sofie Hjortland NOR Larvik OK 28:43 +5:32

Herrer junior:

1 54 Eskil Frøisland NOR Vang OL 23:36 +0:00

2 50 Trygve Myhr NOR Asker Skiklubb 23:59 +0:23

3 49 Henning Strand NOR IL Bul-Tromsø 26:16 +2:40



Tekst og foto: Ivar Haugen, Norges Orienteringsforbund