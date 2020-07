- En stor opplevelse!

Bildet over: Erik Landsem med laks på 11 kg og Rune Fosseide med laks på 9 kg, tatt samme dag i Rindal. (Foto: privat)



Aldri tatt så stor laks før

Rune Fosseide forteller at han ikke er blant de mest ivrige fiskerne, men han tar seg en fisketur innimellom, når han tror at det kan være gode sjanser for å få napp. Han fisker i sonen som på elveguiden.no kalles Fosseide/Løfaldli i Rindal, på brorens eiendom.

Tirsdag var Erik Landsem med for å prøve fiskelykken. Overraskelsen var stor da han dro i land sin aller første laks, på imponerende 11 kg. I følge fiskereglene kan en fisker ikke ta mer enn en laks pr døgn, så Erik sluttet og fiske, mens Rune skulle prøve litt til. Rett før de skulle avslutte fikk Rune også en storlaks på kroken. Denne viste seg å være 9 kg. Rune Fosseide forteller at dette er den største laksen han har tatt.

– En vanvittig opplevelse! sier han.



Det blir en god sesong i Rindal også

På Laksebørsen på Elveguiden.no ser vi også at Øyvind Lilleløkken tok en stor laks på tirsdag. Denne ble tatt i Rindal sone 2, ved Rinnvollen.

Han forteller at laksen ikke har kommet spesielt tidlig oppover i år, men alt tyder på at det blir en god sesong, i og med at det er tatt så mye laks i Surnadal allerede.



Laksen som Øyvind Lilleløkken tok ved Rinnvollen tirsdag veide 5,8 kg. (Foto: Privat)



Ved Rinnvollen. Svein Kaldvansvik er veldig fornøyd med fisket i Surna i år.



God sesong

Onsdag tar vi en tur gjennom bygda for å se etter fiskere. Ved Rinnvollen møter vi Svein Kaldvansvik fra Malmefjorden, som har fiska i Surna hver sesong i årevis. John Storholt hadde en prat med han tidligere i sesongen.

Den erfarne fiskeren synes at dette har vært en veldig god sesong. Han har fått et par laks selv også, forteller han.



Alle MÅ kjøpe Surna-kortet!

Terje Børset. som er styreleder i Surna elveierlag, presiserer at alle som skal fiske i Surna-vassdraget må kjøpe Surna-kortet, som koster fra kr 40,-

Alle fiskere som skal fiske i Surna sesongen må ha løst Surna-kortet før fiske kan starte. Surna-kortet er en registrering for å ha oversikt over alle som fisker i Surna gjennom sesongen.



Inntektene som kommer inn fra Surna-kortet går direkte til å drifte desinfiseringstasjonene, fiskeoppsyn, kultivering og rekrutteringsarbeid. Les mer om det, og kjøp Surna-kortet her.



VED KJØP AV SURNA-KORTET AKSEPTERES AUTOMATISK VASSDRAGETS GJELDENDE FISKEREGLER.

Terje Børset oppfordrer alle til å til å sette seg grundig inn i fiskereglene for Surna, og gjør oppmerksom på at fiskereglene endres fra år til år. Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse gebyr og politianmeldelse.



For å fiske i vassdrag må du også betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.



Flere soner i Surna tilbyr gratis fiske til ungdom under 16 år. Men man skal uansett registrere seg som fisker og kjøpe Surna-kortet.

Det er viktig at all fisk som tas blir rapportert inn på Laksebørsen! Dette er viktig for forvaltninga av elva, for statistikken, og for Surna sitt renommé som lakseelv.



Fiskekort for tre soner i Rindal

Terje Børset forteller at det er tre soner i Rindal hvor det er mulig å kjøpe fiskekort. Det er Rindal sone 1, opp til Bulu, Rindal sone 2, fra Bulu til Rinnosen, og den tredje sonen er på eiendommen til Austigard Holte i øverbygda. De øvrige sonene i Rindal er private.



Gjeldende priser for fiskekort:

Døgnkort 200,-

2 Dagerskort 300,-

Sesongkort 800.

Sameiet Surna elveeierlag er medlem av Trollheimsporten.