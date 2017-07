- En sjokkerende opplevelse

Forsvinningssaken fikk stor oppmerksomhet på sosiale medier da det ble kjent at 19-åringen fra Surnadal var meldt savnet etter at hun plutselig forsvant fra sine venner i midtbyen natt til lørdag.



Malin vet at det verserer mange versjoner av hendelsen, og ønsker derfor å fortelle sin historie til Trollheimsportens lesere.



- Jeg velger å være åpen om saken med håp om å få slutt på spekulasjonene.



Det hele startet med at Malin og to nære venner dro på en spontantur til en kamerat som bor i Trondheim. Der skulle de overnatte og ta en rolig tur ut på byen.



- Vi kom til Trondheim i 22-tida fredag kveld og hadde et lite vorspiel sammen før vi dro på baren The Mint i Nordre gate. Der fortsatte vi å hygge oss med champagne. Jeg hadde hele tiden full kontroll, og var ikke veldig beruset. Vi er flinke til å ta vare på hverandre, og var sammen stort sett hele kvelden. Med ett unntak...



Malin gikk ut av baren for å snakke med en bekjent. I disse minuttene stod glasset hennes ubevoktet.



- Da jeg kom inn igjen fortsatte jeg å drikke av samme glass. En halvtime senere ble jeg svært dårlig og begynte å kaste opp på gata. De fleste trodde vel at jeg hadde drukket for mye alkohol, men dette var noe helt annet. Jeg har aldri opplevd noe lignende, og etter dette er alt helt borte fra hukommelsen, sier hun.



Våknet avkledd

Det neste Malin husker fra den fatale natten er at hun våkner delvis avkledd på et mørkt og fremmed toalett.



- Jeg skjønte absolutt ingen ting da jeg våknet, og trodde at jeg fortsatt var på festen sammen med mine venner. Sjokket ble derfor stort da jeg merket at jeg kun hadde kjolen på meg. Resten av klærne lå presset opp i et hjørne i toalettbåsen. Jeg åpnet døren til det jeg trodde var festlokalet, men ser en korridor med mange kontorer. Da ble jeg livredd. Jeg ante ikke hvor jeg var, hvordan jeg hadde havnet der eller hva som hadde skjedd. I tillegg var jeg uten telefon, sier hun.



Malin vet ikke når på dagen hun våknet i kontorlandskapet, men det var ingen personer å se i bygningen. Sjokkert og redd satte hun seg i en trappeoppgang og ventet på at noen skulle finne henne. Hun begynte etter hvert å fryse, og gikk tilbake til toalettet hvor hun fant et håndkle som hun brukte som teppe.



- Jeg gikk frem og tilbake mellom trappa og toalettet. Det var varmere der, og jeg husker jeg la meg på gulvet. Jeg fikk skikkelig panikkanfall, gråt og skrek. Til slutt sovnet jeg på gulvet på toalettet, før jeg igjen gikk tilbake til trappa for å vente på hjelp.



Forsøkte du å komme deg ut av bygningen?

- Jeg forsøkte å finne veien ut, men ga fort opp. Jeg var utslitt og redd for at ingen ville tro på meg.



I ettertid har Malin fått vite at kontorbygningen befinner seg omtrent 1 kilometer fra Burger King hvor hun sist ble sett natt til lørdag.



Mange timer på sykehuset

Etter flere timer med venting kom endelig redningen. En ansatt fant Malin i trappeoppgangen.



- Jeg hørte det small i en dør, og ble først veldig redd. Lettelsen var stor da det kom en hyggelig mann som ville hjelpe meg. Jeg spurte om jeg fikk låne mobilen for å ringe ei venninne. Da sa han: - Her må vi ringe både politiet og sykehuset. Verken han eller politiet skjønner hvordan det var mulig for meg å komme inn i bygningen som var låst fra utsiden. Det er skremmende å ikke vite, sier Malin.



Da politiet ankom stedet måtte Malin kle seg i hvit heldekkende drakt og vise hvor hun hadde våknet. Politiet gjorde nødvendige tekniske undersøkelser, og sikret seg blant annet spor av kroppssekreter i form av blod og sæd i toalettbåsen ved siden av der Malin våknet.



Videre ble Malin sendt til voldtektsmottaket på St. Olavs Hospital hvor det ble tatt mange undersøkelser og prøver. Turen gikk deretter til politistasjonen hvor hun ble avhørt.



- Det var først på sykehuset at jeg spurte hva klokka var. Da trodde jeg at den var 12-13 på dagen. Jeg fikk helt sjokk da jeg fikk vite at den var 17.30, og hadde absolutt ingen anelse om omfanget av oppstyret på utsiden. Jeg liker ikke å være til bry, og ble helt satt ut da venninnen min sa at innlegget hennes på Facebook om at jeg var savnet var delt tusen ganger. Plutselig visste alle hvem jeg var. Samtidig er jeg heldig som har så mange som bryr seg rundt meg, og det er en god følelse. Jeg skjønner godt at det ble gjort på denne måten, og er glad for det i ettertid.



Fortsatt stor usikkerhet

Prøvene er sendt til Tromsø, og Malin får ikke svar før om et par uker. Frem til da må hun leve i uvisshet. Kanskje får hun aldri vite hva som faktisk skjedde i Trondheim natt til 8. juli. Ble hun neddopet og voldtatt, eller var det alkoholen som gjorde at hun fikk total «blackout» og at hun ble med til bygningen frivillig?



- Hele opplevelsen er veldig ubehagelig. Jeg har alltid kontroll på meg selv når jeg er på fest, og er alltid den som har mest energi og våkner først dagen derpå. Så det er ingen tvil om at det er noe som skurrer. Jeg krysser selvsagt fingrene for at prøvene ikke viser en kriminell handling. Jeg vet ikke hvordan jeg vil takle det motsatte, sier Malin som har hatt noen tøffe dager.



- Jeg sliter med søvn og har mareritt. Det er først i natt at jeg klarte å sove alene. Jeg har også liten matlyst og er sliten. Likevel synes jeg det er viktig å dra på jobb på sykehjemmet og møte folk. Jeg har bestemte meg for å være åpen om dette, og det er til stor hjelp for meg å få snakke om hendelsen. Ikke vær redd for å spørre meg om hvordan det går, smiler Malin tappert.



Malin er godt oppfulgt av både helsevesen og politiet i Trondheim.



Pass på hverandre!

Malin ønsker at hennes historie kan hjelpe andre i samme situasjon, og kommer med en klar oppfordring til andre ungdommer.



- Pass på hverandre. Ta ansvar når dere ser noen som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Bry deg og spør om du kan hjelpe heller èn gang for mye eller èn for lite. Det kan utgjøre en stor forskjell.

Jobber med saken

Politioverbetjent Geir-Ole Momyr ved Sentrum politistasjon i Trondheim bekrefter at det ble opprettet en forsvinningssak forrige lørdag som fortsatt er under etterforskning.



- Det er utført flere vitneavhør i saken, og vi jobber med videre undersøkelser. Stort mer er det ikke å fortelle på nåværende tidspunkt, sier Momyr.



Det går etter omstendighetene bra med Malin - nå venter et spennende år på "backpackerlinja" på folkehøgskolen i Porsgrunn