- En opplevelse for livet!

Kongehuset skriver på sine nettsider at det var Dronning Maud som brakte "Afternoon Tea" til Slottet. Den tradisjonen videreføres av Kong Harald og Dronning Sonja, som inviterer eldre ildsjeler til "Afternoon Tea" en dag i oktober. På denne måten ønsker Kongeparet å hedre den frivillige innsatsen som gjøres av aktive eldre over hele landet. Årets Afternoon Tea ble arrangert på dagen 150 år etter at dronning Maud ble født. 64 ildsjeler var invitert.

Ragnhild Bolme forteller at hun ble utrolig overrasket da hun fikk et brev fra Kongehuset i posten. Hun ante ingenting på forhånd.



Utstilling som gjorde inntrykk

På tirsdag møtte hun opp ved Dronning Sonja KunstStall ved Slottet. Alle som var invitert fikk tilbud om en omvisning der før de skulle møte Kongen og Dronningen. Ragnhild forklarer at dette var stallen som hørte til Slottet i tidligere tider, som nå har blitt gjort om til kunstgalleri. Der var utstillingen "Drømmen om Norge - Kong Haakon og Dronning Maud i de kongelige samlinger". Den viste historien fra Kong Haakons og Dronning Mauds barndom i Danmark og England, da de kom til Norge i 1905 og fram til krigen startet i 1940. De fikk mellom annet se Kong Olavs babyseng, kroningsvogna, mange av gavene som Kongeparet fikk i forbindelse med kroningen, og også noen gjenstander og møbler fra Kronprins Olavs og Kronprinsesse Märthas tid.

En ting som gjorde inntrykk var at Kong Haakon hadde Hitlers bok "Mein Kampf" på dansk, og at han leste den grundig før krigen og satte seg godt inn i hva Hitler holdt på med.



Sigurd Sverdrup Sandmo, leder av De kongelige samlinger, og formidlingsleder Nina Høye fortalte om tradisjonen med Afternoon Tea og utstillingen i Dronning Sonja KunstStall. Ragnhild Bolme i rødt til høyre i bildet. (Foto: Sven Gjeruldsen, Det kongelige hoff)



Omvisning på Slottet

Etter å ha sett utstillingen gikk de opp mot Slottet, inn hovedporten, og ble samlet i andre etasje, innenfor slottsbalkongen. Der ble de mottatt av hoffsjef Gry Mølleskog. Hun fortalte om Slottet, og om programmet for dagen. Hun viste dem inn i Fugleværelset, som opprinnelig var et venterom for folk som skulle møte Kongen. Der er hele rommet dekket av malerier, av norsk natur og fugler. Gjestene fikk videre omvisning i Statsrådssalen og Dronning Mauds salong i Speilsalen, før de fikk møte Kongen og Dronningen og Prinsesse Astrid. Gjestene gikk fram en og en og ble presentert av en adjutant før de hilste høytidelig på de kongelige.



I Slottets store festsal. (Foto: Sven Gjeruldsen, Det kongelige hoff.)



H.M. Kongen holder velkomsttale for gjestene. (Foto: Sven Gjeruldsen, Det kongelige hoff.)



Ved Kongens bord

Så ble de vist inn i den store festsalen, der det var dekket på runde bord. Ragnhild syntes det var ekstra hyggelig at hun fikk sitte ved samme bord som Kong Harald. Det ble en interessant og munter samtale ved bordet. Alle fikk fortelle litt om seg selv, og hva slags frivillig arbeid de driver med. Det var mange interessante mennesker der, forteller Ragnhild.

Serveringen var stilfull. Alle fikk vin, og fikk skjenket te fra sølvkanner. Det ble servert kanapeer på sølvfat, og scones med syltetøy og krem. På hvert bord sto etasjefat med konfekt og andre godsaker. Alt var laget på Slottet.

Etter maten ble det et musikalsk innslag med Bjørn Eidsvåg.



Bjørn Eidsvåg underholdt gjestene. (Foto: Sven Gjeruldsen, Det kongelige hoff.)



- Det er jo en litt annen verden enn man er vant til, men det var fenomenalt gøttj å være med på, sier Ragnhild.



Politikk, håndarbeid og historie

At Ragnhild er en ildsjel er det ingen tvil om. Hun har vært aktiv i frivillig arbeid kontinuerlig siden tidlig på 70-tallet.

Rindal Heimbygdlag ble stifta i mars 1974, og Ragnhild var den første lederen der. Hun har vært aktiv i Heimbygdlaget i alle år, og er nå medredaktør i utgivelsen av Heimbygdlaget sitt årsskrift. Årsskriftet i år er det 36. i rekka, forteller hun.

På 70-tallet fattet hun også interesse for lokalt håndarbeid og broderier. Sammen med Gurli Landsem begynte hun å arbeide for en egen Rindalsbunad, og de tok initiativ til ei stor utstilling av gamle tekstiler og sølv fra Rindal i 1977. Hun har fremdeles katalogen fra utstillingen, med oversikt over store mengder varer og hvor de kom fra. Etter utstillingen fortsatte bunadsnemnda det møysommelige arbeidet med Rindalsbunaden. De fant mange gamle broderier, men ikke alle plagg. Et eget skjørt klarte de ikke å finne. Slike plagg var forlengst omsydd og oppbrukt. Derfor endte de opp med en Rindalsbunad som er en variant av Nordmørsbunaden, med samme stakk som den. Den første Rindalsbunaden ble sydd av Anne Skjølsvold, og var ferdig i 1985.

I 1979 ble det lyst ut en strikkekonkurranse for å kåre den offisielle Rindalskofta. Ragnhild var aktivt med i dette arbeidet også, som representant for Rindal utviklingsforening. Vinneren av konkurransen var Greta Langli. Senere har det vært to runder, der blant annet mønsteret til Rindalskofta har vært modernisert.

Ragnhild var leder i museumsstyret i Rindal fra 1992 - 2006. I den tida var det styret som drev museet.

Parallelt med alt dette har hun også vært aktiv i lokalpolitikken. Fra 1972 og i flere perioder etter det har hun vært med i styret i Rindal Arbeiderparti, i ulike funksjoner, også som leder. Det har blitt til sammen 32 år i styret i Rindal Arbeiderparti. Hun har også vært med i kommunestyret i tre perioder.

Da bygdaboka for Rindal skulle oppdateres og gis ut på nytt på 90-tallet var Ragnhild leder for det arbeidet også. Hvor mye arbeid som ble lagt ned der er det vanskelig å forestille seg.

Som om ikke dette var nok har hun i perioden fra 1972 og fram til i dag vært med i mange andre lag og foreninger og politisk virksomhet. Hun nevner blant annet skolestyret, bibliotekstyret, kulturstyret, meninghetsrådet, helserådet, barnehagestyret, forliksrådet, eldrerådet og forstanderskapet i Rindal Sparebank

Ragnhild sitter fortsatt som leder i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rindal. Og sist, men ikke minst, er hun aktiv i Rindal skimuseums venneforening, der hun blant annet arbeider med bildene i kalenderen som gis ut hvert år. På privat initiativ driver hun også med innsamling av gamle bilder og identifisering av folk på bildene.

- Alt dette har jo vært moro! Det er nesten slik at det er de som har bodd sammen med meg som skulle hatt en pris. Jeg er i stor takknemlighetsgjeld til den nærmeste familien, spesielt Magne, som har tålmodighet med meg når jeg driver på og styrer slik! Jeg har jo alltid hatt mange baller i lufta, sier hun.

- Til slutt må jeg si at jeg er både ydmyk og takknemlig for at jeg ble valgt ut som representant fra Rindal og invitert til Slottet. Jeg setter utrolig stor pris på det, for det er jo en opplevelse for livet!



- Veldig fortjent!

Tidligere ordfører Ola T Heggem forteller at Fylkesmannen i Trøndelag plukket ut to kommuner i gamle Nord-Trøndelag og to kommuner i gamle Sør-Trøndelag som skulle velge hver sin representant til Afternoon Tea på Slottet. Rindal var en av disse fire kommunene. Det skulle velges en person over 60 år, som har lagt ned en stor frivillig innsats, blant annet til det beste for eldre.

- Vi hadde kort tid på oss. En "udemokratisk sammensatt jury" vurderte noen kandidater, og valget falt veldig fort på Ragnhild. Vi la vekt på helheten, og vi ble fort enige. Ragnhild er jo med på nesten alt som skjer, enten som administrator eller deltaker. Dere har oppsummert mye av det hun har gjort i årenes løp, så jeg trenger ikke å gjenta det, sier Ola T Heggem.

- Det var veldig fortjent at Ragnhild fikk denne turen, og det er ekstra stas at hun setter så stor pris på det og kaller det en opplevelse for livet.



Fra Kongehusets hjemmeside:

