- En fantastisk dag!

Leieavtalen signeres. F.v. Petter Baalsrud, Jan Romundstad og Ola T Heggem (foto: John J. Storholt)



– Dette er en dag jeg har sett fram til veldig lenge. Det må jeg ærlig innrømme, sier ordfører Ola T Heggem, som er styreleder i T-komponent Bygg AS.

Rindal kommune er nå eneeier i eiendomsselskapet. Det er snart to år siden T-Komponent AS avviklet limtreproduksjonen i Rindal, og det store industribygget ble stående tomt.



«Plan A»​ - Konkrete planer om utleie

– Det var en tung dag da vi fikk beskjed om at T-Komponent måtte legge ned virksomheten. T-Komponent bidro til stor aktivitet i lokalsamfunnet og ikke minst mange arbeidsplasser, sier Ola T Heggem. – Det er et stort bygg. Noen ganger har vi vært glad for at det er stort, og noen ganger har vi tenkt at det er mer enn stort nok, smiler han.

Han forteller at de kom tidlig i kontakt med en utenbygds aktør, en spennende aktør som kunne tilført nye arbeidsplasser til Rindal. Samtidig hadde de også en dialog med Rindalslist og Gåsvand Eiendom. Den første aktøren har senere vært omtalt som «plan A», mens Rindalslist har vært «plan B».

«Plan A» var svært konkret. Et utkast til leieavtale lå på bordet. Men etter hvert begynte man å forstå at det ikke ble noe av. I september måtte man legge bort «plan A».

– Da tok jeg kontakt med Jan Romundstad med en gang. Jeg skal være ærlig i dag og si at jeg hadde håp om at det da skulle bli en avtale ganske fort. Men så skjønner jeg nå i ettertid, når jeg ser hva de har holdt på med i mellomtida, at det var litt vanskelig, sier Ola T Heggem.

Han sikter da til at Rindalslist AS nylig har skiftet eier. Gåsvand-familien har solgt alle sine aksjer i bedriften til firmaet Eesti Höövelliist OÜ. Nå er eierskiftet gjennomført, og partene er klare til å undertegne leieavtalen om T-Komponentbygget.

Heggem synes at det er verdt å dra fram lojaliteten Rindalslist har vist gjennom hele prosessen. De syntes det var spennende med en ny aktør, selv om de kunne hatt behov for lokalene selv. Det var betryggende å ha Rindalslist litt i bakhånd hele veien, synes Heggem.



En arbeidskrevende prosess

– Det er en fantastisk dag, sier ordføreren. – Dette har vært litt personlig for meg også. Det har vært tungt å kjøre forbi det store huset som står tomt, nesten hver dag. Jeg har brukt mye tid på dette, sammen med kommunereform og andre ting som har ligget på skuldrene. Samtidig hadde jeg også oppfattet at noen i lokalsamfunnet mener at det ikke har vært jobbet noe. "Kommunen sitter som eneeier til et stort bygg, og ingenting skjer." Men når jeg har lovet næringslivet å ikke fortelle mer enn nødvendig, så prøver jeg jo å holde meg til det. Jo, det har vært jobbet med saken. Både styret i T-Komponent Bygg AS og kommuneadministrasjonen har vært med på det. Og nå har vi i alle fall fått til et resultat, sier Heggem.

Nestleder i T-Komponent Bygg Petter Baalsrud og daglig leder i Rindalslist Jan Romundstad bekrefter begge at det har vært en arbeidskrevende prosess hele veien.

– Kommunen har jobbet mye med dette, og Ola T Heggem har stått i spissen for det, sier Jan Romundstad. – Det har ikke vært mulig å gå ut med offentlig med hvem man har forhandlet med. Det var ikke ønskelig fra aktøren i «plan A» sin side. Og det er forståelig grunner for det også. «Plan A» var så konkret at det ikke var mulig å arbeide med andre alternativer samtidig. Det kunne ikke vært gjort på noe annen måte, slik jeg ser det, sier Romundstad.



Forventer 50% økning i volum

Jan Romundstad forteller at Rindalslist har vært interessert hele tiden siden T-Komponent flyttet ut. Grunnen er at bedriften har hatt en jevn vekst i alle år, og det var ingen grunn til å tro at den ikke skulle fortsette. Samtidig har nabobedriften Rindalshytter AS hatt en voldsom vekst det siste året, og begge bedriftene har fylt opp sine bygg i Bjergen allerede. Derfor var det grunn til å tro at det ville bli bruk for T-komponentbygget ganske snart. Når det står et så stort bygg ledig i nærheten virker det mer fornuftig å utnytte det enn å bygge mer i Bjergen. På det tidspunktet da T-Komponent flyttet ut var Rindalslist imidlertid ikke klare til å overta bygget, de måtte vente til de nødvendige avtalene var på plass. Nå har de blant annet fått en ny kjedeavtale som tilfører bedriften et betydelig større volum, opptil 50% økning, og behovet for større areal har meldt seg.

– Vi har hatt mange baller i lufta mens dette har pågått, både med å dra i land flere nye kundeavtaler og med forhandlingene om salg av Rindalslist. Derfor kunne vi ikke være mer konkrete tidligere i prosessen, sier Romundstad.



Plass til flere

Rindalslist har ikke behov for å bruke hele bygget, men det tegner nå likevel en avtale på leie av hele bygget. Siden deler av bygget blir ledig vil det være mulighet også for andre leietakere. Dersom det blir aktuelt med framleie vil det skje i dialog med huseieren, som er Rindal kommune. Aktuelle leietakere bes derfor om ta kontakt med Rindalslist eller Rindal kommune.



Ola T Heggem og Jan Romundstad foran T-komponentbygget. Rindalslist flytter sannsynligvis inn om en måneds tid.



Behov for oppgradering

Det er tydelig behov for en liten oppgradering, blant annet av fasaden på T-komponentbygget. Da beskjeden fra T-Komponent kom sto bygget foran en opprusting, og eiendomsselskapet hadde bygget opp litt kapital til dette. Men da T-Komponent la ned virksomheten og huset ble stående tomt i nesten to år gikk kapitalen med til driftsutgifter som forsikring, strøm og oppvarming. Ola T Heggem forteller at pengene i eiendomsselskapet er oppbrukt, Innovasjon Norge har bidratt, og Rindal kommune har brukt litt av næringsfond for å holde det gående. Det har ikke blitt belastet drifta i Rindal kommune, med unntak av noen arbeidstimer. Nå er det behov for noen ansiktsløftninger på bygget. I første omgang er ordføreren innstilt på at Rindal kommune som huseier må være med å bidra til å ruste opp noe.

Heggem sier at det er viktig å presisere at denne leieavtalen er en ren avtale mellom T-komponent Bygg AS og Rindalslist AS. Styret i T-komponent Bygg AS består av Ola T Heggem, Petter Baalsrud og Åge Jonli. Det er eiendomsselskapet som må gå til huseieren og be om mer kapital dersom det blir behov for det.



Solgt til produksjonsselskap i Estland

Rindalslist ble stiftet i 2001, og hadde sitt første driftsår i 2002. Fram til januar i år var bedriften eid av familien Gåsvand i Rindal. Familien har nå solgt alle sine alle sine aksjer i bedriften til Eesti Höövelliist OÜ, som er et produksjonsselskap i Estland. Eesti Höövelliist OÜ har vært hovedleverandør til Rindalslist i snart 10 år. Det meste av produksjonen av Rindalslist sitt listverk foregår altså i Estland, og slik har det vært i mange år.



En mye sikrere situasjon for framtida

Jan Romundstad forklarer at årsaken til at bedriften nå ble solgt er den markedsmessige utviklingen de siste åra. Det blir ikke produsert noe vesentlig volum av lister i Norge lenger. Man er avhengig av underleverandører. Rindalslist har vokst de siste åra, og etterhvert som bedriften har blitt større har den blitt stadig mer avhengig av underleverandørene. Kjedene blir større og større. Volumene man får eller mister blir større og større. I det siste har man sett at det er sikkerhet på leveranser som er hovedfokuset til kjedene. Det er derfor svært viktig at avtalene med underleverandørene er sikret. Det finnes eksempel på at utenlandske leverandører har opprettet eget selskap i Norge og tatt markedsandeler. Så dette er noe Rindalslist har følt på lenge.

– Markedet forandrer seg. Vi føler nå at vi har satt Rindalslist i en mye sikrere situasjon for framtida. Vi kjenner de nye eierne gjennom 10 års samarbeid, og vi føler oss trygge på dem.



Vil utvide med lager på Østlandet

Rindalslist ser for seg to lagre i Norge i framtida. Ett i Rindal og ett på Østlandet. På Østlandet selger de faktisk ikke så mye lister enda, og det kan være kjekt å ha et lager der om man ønsker å vokse.

– Jeg forstår at folk er redd for at salget er begynnelsen på nedleggelse i Rindal. Men Rindalslist har gjort dette fordi vi tror at det styrker oss, og at vi kan fortsette å vokse og takle det markedet vi er i, sier Jan Romundstad.

Den produksjonen Rindalslist har i Rindal er veldig liten i forhold til total omsetning, men den er viktig i forhold til service. Man har mulighet til å male forskjellige farger og ta spesiell høvling.

– Det er noe av det vi er kjent for og scorer poeng på, sier Romundstad.



Minst 6 nye medarbeidere i Rindal

Rindalslist har ikke økt bemanningen de siste åra, selv om volumet har vokst. De har bare økt importen. Men nå ser Jan Romundstad for seg at bemanningen må økes med 6-8 mann i Rindal. I tillegg skal det ansettes servicefolk andre steder i landet.



Ny type taklist - en veldig smart ide!

Han forteller at de også har nye produkter på vei ut i markedet. Georg Aune har utviklet en ny type taklist der man kan feste på et lite klips på selve taklista, med ei snor ned, som man kan henge opp bilder i. Dette nye produktet ble presentert på Bygger’n-messa i helga, og det ble veldig godt mottatt.

– Vi har veldig god tro på dette, for det løser et problem der det er gips i tak og vegger. Særlig er det praktisk for de som leier ut hybler o.l. Store utbyggere bruker ofte ikke taklister lenger, man bare fuger overgangen mellom tak og vegg. Men om dette blir stor nok suksess så kommer taklista tilbake. Ideen er veldig smart, sier Romundstad.



Har full tiltro til at salget sikrer aktivitet i Rindal

Ordfører Ola T Heggem sier at han har full tiltro til at salget av Rindalslist ble gjort nettopp for å sikre aktiviteten i Rindal. Han har stor tro på at Rindalslist vil fortsette å være ei viktig nøkkelbedrift i Rindal kommune i åra framover.

– Jeg forstår at de har hatt en tøff periode. De har tatt viktige, store beslutninger på vegne av seg selv, men også på vegne av rindalssamfunnet. Ingen andre i rindalssamfunnet er bedre i stand til å ta disse vurderingene enn dem selv. Mange kan mene og tro noe annet, men ordføreren har i alle fall full tiltro til at dette er gjort for å sikre aktivitet i Rindal.



- Et lite eventyr!

Rindalshytter AS har hatt en enorm vekst det siste året, og nå kommer Rindalslist etter med en forventet økning på 50%.

– Jeg synes det er et lite eventyr, alt som har skjedd med Rindalshytter fra 1964 og videre med Rindalslist, med Emil Gåsvand og Hege Gåsvand i spissen, sier Ola T Heggem. – Mange produksjonsbedrifter har forsvunnet på disse åra. Men Rindalshytter og Rindalslist er her, og de vokser. Det er utrolig bra! De to bedriftene har vært helt avgjørende for sysselsetting og faktisk også for bosetting i rindalssamfunnet, det er det ingen tvil om.



Stolt av leverandørprisene

– Vi er ganske stolt av de leverandørprisene vi har vunnet. Ikke bare en gang, men det gjentar seg. Nå sist var det «Årets leverandør» fra Bygger’n i helga, sier Jan Romundstad. – Det henger gange høyt, for det er butikkene som stemmer oss inn, og vi konkurrerer ikke bare med andre listleverandører, men med mange andre store aktører som er representert i alle byggevarebutikker. Rindalslist er ikke i alle butikker, så mye tyder på at nesten alle som har Rindalslist i sin butikk stemmer på oss.

Rindalslist er også en av tre nominerte til «Årets leverandør» hos XL på XL-Byggmessa onsdag denne uka. Det er artig å vinne priser som årets stand. Men «Årets leverandør», der man blir stemt fram av fagfolk, henger høyere i bransjen. Jan Romundstad tror at det er servicen og kulturen innad i bedriften som gjør at byggevarekjedene liker å handle fra Rindalslist. Korte beslutningsveier er nok også en fordel, mener han.