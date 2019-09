Ingressfoto: Eva Sæterbø frå MOT Surnadal, kommunedirektør Knut Haugen og Laila Sollid frå MOT Surnadal med det synlege beviset på at Surnadal kommune er blant dei tre nominerte til prisen "Årets MOT-partner" i kategorien kommune. (Foto: MOT Surnadal)

Organisasjonen MOT kårar kvart år årets MOT-partner i tre kategoriar: kommune, vidaregåande skule og ungdomsskule.

Det er no klart at Surnadal kommune er ein av dei tre nominerte, av heile 89 kandidatar, i kategorien kommune.

Vinnaren vert annonsert torsdag, som del av kveldsshowet under MOT si Ildsjelsamling på Hell. Samlinga er årets største arrangement for MOT sine ildsjelar.

I fjor var det Nedre Eiker kommune som stakk av med prisen "Årets MOT-partner kommune", medan Sandnessjøen Videregående og Ulstein ungdomsskole vann henhaldsvis "Årets MOT-partner videregående" og "Årets MOT-partner ungdomsskole".

I nominasjonen av Surnadal vart følgjande tre punkt trukke fram som spesielt viktige:

Kommune- og skuleleinga er engasjerte og seier at MOT er den beste investeringa

MOT-arbeidet er godt forankra i kommunen si omsorgsplan

Det har vore gjort godt og systematisk MOT-arbeid i skulen og kommunen over mange år, med varme og rause menneske med på teamet.

Kommunedirektør Knut Haugen er strålande fornøgd med at Surnadal kommune sitt MOT-arbeid har vorte lagt merke til. Han trekkjer fram Surnadal Ungdomsskule og MOT-coachane der, som sentrale i kommunen sitt MOT-arbeid.

– Dei skal ha 95 prosent av æra for denne nominasjonen, for kommunen sitt MOT-arbeid er i stor grad knytt til ungdomsskulen. Samtidig har vi teke grep for å få arbeidet forankra i andre deler av kommunen, som mellom anna samarbeidet med Surnadal/Søya/Todalen sitt damelag og Ræta Opp, seier Haugen.

Han meiner det har vore mykje og fortent blest rundt MOT, etter det han omtalar som fleire gode MOT-arrangement med god mediedekning.

– Eg trur mange ser verdien av MOT, og nominasjonen er ei fjær i hatten for MOT-arbeidet i kommunen, seier kommunedirektøren.

For fire år sidan var Haugen på si første Ildsjelsamling.

– Det var inspirerande og motiverande å sjå dei kommunene som vart nominerte den gongen, så då vi kom heim derifrå sette vi oss som mål å jobbe godt nok med MOT til å kunne vere ein kandidat til ein slik pris i framtida, seier Haugen, og legg humoristisk til:

– Så dersom eg har noko bidrag inn i dette er det vel konkurranseinstinktet.

Han ser ikkje på det som nokon nedtur dersom Surnadal kommune ikkje får prisen torsdag kveld.

– Nei, vi er uansett pallen, og det viser at MOT-satsinga vår vert lagt merke til. Det har vi no fått eit synleg bevis på, uansett om vi endar opp med å få prisen eller ikkje.

Etter nokre dagar der budsjettkonferanse og kutt i kommunedrifta har stått sentralt, var nominasjonen ein fin opptur for Surnadal kommune. Og under budsjettkonferansen var nettopp MOT eitt av mange kuttforslag som vart nemnd i ei idémyldring.

– Det har aldri vore høgt oppe på mi kuttliste, og for å seie det slik: vi skal bli rimeleg blakke før vi kuttar MOT, seier Haugen.