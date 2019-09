Ingressfoto: Administrerende direktør i Pipelife, Kjell Larsen, og administrerende direktør i Pipelife Norge-eier Wienerberger AG, Heimo Scheuch.

– Alle dere som er her i dag er viktige for oss, og har spilt en viktig rolle for at vi er der vi er i dag. Dere skaper omdømmet vårt, det er ikke noe vi kan bestille. Så mange takk så langt, dette skal vi få til i minst 50 år til, sa direktør Kjell Larsen fra talerstolen.

Larsen pekte på at samfunnsansvar og bærekraftig utvikling bare blir viktigere og viktigere for Pipelife. Derfor mener han at de oppmøtte samarbeidspartnerne, den engasjerte lokalbefolkninga og politikerne spiller en viktig rolle i Pipelifes videre framtid.

Pipelife feirer 50 år med stolthet, ifølge Larsen.

– Vi er stolte av det vi har gjort, og hvordan vi har forvaltet gründerarven etter Jan Einar og Martin Botten, sier han.

Botten-epoken i selskapet varte fra oppstarten i 1969 og i 15 år, og selskapet var eid av Hydro før det ble kjøpt opp av Pipelife i 1999. Pipelife Norge er eid av Wienerberger AG fra Østerrike.

– I dag har vi 250 ansatte, og med det har vi vist at det ikke nødvendigvis er en trussel å bli kjøpt opp av store, utenlandske eiere, sier Larsen, som var full av lovord om Wienerberger og deres ambisjoner:

– I løpet av de 20 årene siden oppkjøpet, har de investert over 700 millioner i oss, og vi er stolte og glade for at de som har trodd på oss har fått avkastning.

Larsen peker på utvikling og innovasjon som nøkkelfelt for Pipelifes suksess.

– Vi har utviklet nye produkt hele veien, og har varer, tjenester og kunnskap som er det er stor etterspørsel etter. Det er nøkkelen til at vi er der vi er i dag. Derfor er det veldig viktig at vi fortsetter med å utvikle bedriften vår, sier han, og legger til:

– Dagen i dag, med feiring, er derfor bare starten på en viktig fortsettelse.

Direktøren anslår at 500-600 familier i Surnadal har inntekta si enten direkte eller indirekte fra Pipelife, og tallet på landsbasis er på rundt 1250.

– Det er et stort ansvar, og det tar vi, for vi vet at vi har ansatte som vil bidra til utvikling. Vi har også drevet med automatisering de siste årene, men likevel økt med 60 arbeidsplasser. Med utgangspunkt i vår nåværende posisjon ser vi store muligheter, sier Larsen.



– Pipelife spiller en viktig samfunnsrolle

Ordfører i Lilly Gunn Nyheim var først på talerstolen av de mange gratulantene. Hun snakket om Pipelife som viktig kompetansearbeidsplass i Surnadal kommune, som fører til stor verdiskapning for surnadalssamfunnet.

– Dere har ikke bare vært en stabil og trygg arbeidsplass – dere har også tatt en viktig samfunnsrolle i kommunen vår, sier Nyheim, og fortsetter:

– Pipelife sin rolle som samfunnsaktør har vært godt synlig gjennom den rollen bedrifta har tatt i det lokale næringsarbeidet, og ikke minst: som en tydelig stemme i samferdselssaker. Sammen skal vi fortsatt arbeide med blant annet utbedring av Fv65.

Nyheim trakk også fram Pipelifes viktige rolle i rekrutterings- og tilflyttingsarbeid i samarbeid med Surnadal kommune, og det gode samarbeidet bedriften har med Surnadal Ungdomsskule.

– Det at vi har Pipelife sitt hovedkontor i kommunen, gjør oss stolte, sier Nyheim.

Hun avsluttet talen sin med å overrekke Pipelife en jubileumsgavesjekk på 5 000 kroner, øremerket velferdstiltak for bedriftens ansatte.



– Helt formidable tall

Surnadal Transport er blant Pipelifes mange samarbeidspartnere, og daglig leder Atle Norli var full av lovord om 50-års-jubilanten da han holdt gratulasjonstale.

– Vi har 50 godsbiler, og hele 35 av dem er dedikert til transport for Pipelife. Hver eneste dag går det 15-20 biler med rør fra Pipelife, og på det meste har vi hatt 32 biler – på én dag. Det er helt formidable tall, sier Norli.

Han slo fast at avtalen de har med Pipelife står for hele 40 årsverk hos Surnadal Transport.

– I år signerte vi vår største avtale med Pipelife noensinne, verdt 180 millioner kroner. Pipelife betaler for mye smør på brødskivene rundt om framover, for å si det slik, så det er en utrolig viktig bedrift, sier Norli, som etter talen svarte slik:

– Finner man ikke en løsning begge tjener på fungerer ikke samarbeid i lengden, så vi har tenkt å utvikle oss sammen med Surnadal Transport også videre.



Heggem roser samferdelsengasjementet

Etter at Pipelife hadde mottatt ros og gratulasjoner fra både Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommune, tok Ola T. Heggem ordet. Rindalsordføreren gratulerte på vegne av nabokommunene Halsa og Rindal.

– Pipelife spiller en viktig rolle også for oss i nabokommunene, og finansierer smør på mange brødskiver der også, sier han, og trekker fram samferdselsengasjementet til Pipelife og Kjell Larsen:

– Trøkket og engasjementet Kjell og Pipelife har vist for Fv65, gjør at Fv65 fra Storås og til Surnadal nå alltid er med når Orkdalspakken nevnes og diskuteres. Det er langt på vei deres fortjeneste.

– Jeg har aldri hatt så stor tro på dette prosjektet som nå, når næringslivet, med Pipelife i spissen, engasjerer seg så kraftig.



Wienerberger-direktør på besøk

I forbindelse med feiringen, bød Pipelife på både tapas, kaffe og jubileumskake. Etter at det tallrike publikummet hadde forsynt seg, kom det storfint besøk til kulturhuset.

Heimo Scheuch er administrerende direktør i Wienerberger AG, som eier Pipelife Norge. Han har kommet fra Østerrike for å delta i jubileumsfeiringa, og var sistemann til å gratulere Pipelife fra talerstolen onsdag.

– Vi i Wienerberger bryr oss. Vi bryr oss om folk, og vi bryr oss om natur. Vi og Pipelife bidrar med kjempegode produkter, som varer, og som bidrar positivt for verdens natur. Og det skal vi fortsette med, sier han, og legger til:

– Det er viktig for oss å jobbe lokalt, som vi gjør i Norge, og også i blant annet Romania, Finland og Kanada.

I forbindelse med feiringen onsdag, åpnet Pipelife også en flott fotoutstilling, der de mange skuelystne fikk se historiske bilder fra de første 50 årene til hjørnesteinsbedriften.