- Dette er kjempeartig. Vi gleder oss!

På bildet: Olve Mogstad Høivik​.

Etterspørsel fra første stund

Tirsdag møtte Trollheimsporten Olve Mogstad Høivik som er en av to som har startet selskapet Nordmøre Bud & Vare.

Høivik kommer fra Surnadal og fruen fra Trøndelag. De driver dette sammen og tar som utgangspunkt at dette blir jobbing for de to.

De jobber begge 100% hver i andre stillinger. Han som salgskonsulent på Pipelife, og hun med kantinedrift gjennom Fønics. Så dette er en «attåtnæring», hvor de er disponibel hver ettermiddag og kveld etter klokka fire og i helgene.

Etter at de offentliggjorde selskapet forrige uke, har de alt fått flere forespørsler. I tillegg er det to jobbsøkere som har tatt kontakt, men det er litt tidlig å ansette andre ennå, men mulig de kan utvide senere.





Delt i tre

Det er oppdelt i tre; IKEA-ruten, flyttebyrå og budbiltjeneste.

IKEA-ruten kjøres den siste lørdagen i hver måned og leveres til alle distriktene her. Da kan de plukke opp varer på turen, som for eksempel i Orkanger også.

Flyttebyrået kan bestilles med og uten bærehjelp av to personer. - Men hvis man velger å bære selv, må det være effektivt da bilen leies ut med sjåfør, smiler Høivik. Bilen er en Ford Transit firehjulstrekker, så den kommer seg overalt.

Budbiltjenesten er tenkt som ekspress for smågods inntil 1.150 kg.

Oppstartsmidler

Nordmøre Bud & Vare fikk oppstartsmidler fra hoppid. De fikk støtte til bildekor og markedsføring. EB Video står for grafisk utforming, bildekor og logo.

- Vi er veldig takknemlige over å fått disse midlene, smiler Høivik.

Arbeidsområde

Arbeidsområdet for store flyttelass og større lass er i utgangspunktet tenkt til Møre og Romsdal og Trøndelag, men ved fulle lass er det ubegrensa arbeidsområde.

Olve mener man kan kjøre langt tur/retur på en ettermiddag. Og ser stort på å kjøre en Bergens-tur på helg.

Frisk, ung, sprek, hjelpsom og kreativ

Idéen kom i fjor. Høivik har jobbet litt med logistikk i salgskonsulentjobben ved Pipelife, og har hatt behov for budtjenester tidligere. Industrien har behov for at varer MÅ ut, og det ofte fort. Så det er et marked for det.

Flyttebyråbiten kom de frem til etter å ha analysert markedet.

Olve og Helene er erfarne flyttere begge to, så de vet hva som skal til for å gjennomføre flytting.

Og hjemmesiden sin har de ordnet selv.

- Vi er friske og unge, og vil være til hjelp, og trø til der det trengs, smiler den positive mannen.

På tilbudsfronten

De ser for seg at det kan være et tilbud studenter og eldre gjerne kan ha nytte av.

Det jobbes med å få til et studenttilbud, men detaljene er ikke helt på plass ennå. Det er tenkt som et tilbud i mai, juni, august og september for å hjelpe til med flytting til og fra studentbyer.

Ellers er det bare å komme med forespørsler hele året rundt.

Som Høivik selv fortalte Trollheimsporten, er de ledig alle ettermiddager og hele helgene, og de gleder seg til oppdragene.

- Dette er kjempeartig. Vi gleder oss, smiler han.