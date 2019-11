– Det viktigste er å ikke være en drittsekk

For sjette gang gikk sanitetsforeningene i Surnadal sammen om å gi et helseforedrag i gave til ungdommene i bygda, og i år var det 22 år gamle Mia Landsem som stod for foredraget.

– Vi synes helseforedrag er en fin ting å gi til bygda, og i løpet av dagen får elevene ved både videregående, ungdomsskolen og folkehøgskolen høre Mias foredrag. Dermed når hun faktisk så godt som alle ungdommer i Surnadal, fra åttende trinn og oppover, sier Elinor Bolme fra Surnadal Sanitetsforening.

Første pulje ut var elever fra Surnadal Vidaregåande skole, og Landsem hadde tilhørerne i sin hule hånd fra start av.

– Når jeg kaller foredraget "Naken på nett" er det fordi det er mange måter å være naken på. I tillegg til å bokstavelig talt være naken, kan folk føle seg nakne uten sminke, i sosiale sammenhenger eller lignende, sa Landsem, som forteller til Trollheimsporten at hun har holdt over 100 foredrag rundt om kring i landet i 2019.

Trønderen, som omtaler seg selv som bildejeger, gamer og fighter - hun har vært på landslaget og er dobbel nordisk mester i TaeKwon-Do - håper at foredraget skal ha en forebyggende effekt.

– Forhåpentligvis kan dette bidra til at folk slutter å spre bilder, både for at folk skal slippe å få bildene sine spredd på nettet og for at folk ikke skal gjøre seg til kriminelle i lav alder, sier hun.



For dårlige til å beskytte seg

Landsem startet karrieren sin som bildetyvjeger med å hjelpe en venninne, og anslår at rundt 2000 personer har kontaktet henne for hjelp. Mest kjent er hun kanskje fra da hun hjalp håndballprofilen Nora Mørk, etter at hennes private bilder ble spredt på nett.

22-åringen understreker at, selv om de fleste ofrene for uønsket bildespredning er jenter/kvinner, skjer dette også med gutter/menn.

Elevene i salen lot seg tydelig engasjere av foredraget, og Landsem fikk god respons da hun inkluderte dem i ulike øvelser og diskusjoner.

Hun tok for seg alvorlige, viktige temaer som press og samtykke, samt hva loven faktisk sier om spredning av bilder av personer over og under 18 år.

Landsem var klar på at nordmenn har mye å gå på når det gjelder å beskytte seg selv på nettet, blant annet med tanke på passord.

– Den generelle befolkningen er sinnsykt dårlige til å beskytte seg selv. Dere må huske at hackerens beste våpen er dere i salen - folket. De fleste angrep mot for eksempel bedrifter, starter med et angrep på en enkelt ansatt, som ikke har beskyttet seg godt nok på nett, sa Landsem.

Hun la samtidig vekt på at det må være lov å sette pris på de positive sidene ved bruk av Internett.

– Som alle vet kan man ha det veldig gøy med PC og sosiale medier, og det må dere bare fortsette med, sa Landsem, før hun gikk over til å snakke om at 40 prosent av norsk ungdom i alderen 18-20 år har tatt nakenbilde av seg selv, og at tre av fire har delt slike bilder.

– Da er det viktig å huske at mange angrer etterpå, for kanskje har man tatt og delt bildet som følge av press.



– Det inkluderer også deres skole

Foredragsholderen var opptatt av å vise at ulovlig deling av nakenbilder er et stort problem, som også rammer lokalt, og ikke bare gjelder i de store byene.

Da hun kom inn på hvordan de kriminelle bildedelernes nettverk henger sammen, og hvordan de er delt opp, fortalte hun at det eksisterer egne kanaler for hvert eneste fylke i landet. Og ikke nok med det:

– Det finnes også egne bildedelingsnettverk, der kriminelle bildedelere etterspør og deler seksualiserte bilder, som har kanaler for hver enkelt by, tettsted, barnehage og skole, sa hun, før hun med en alvorlig mine fortalte videregående-elevene:

– Det inkluderer også deres skole.

Sjelden har uttrykket "det var så stille at man kunne høre en knappenål falle" passet bedre i Storstuå, for Landsem lyktes helt tydelig med å få tilhørerne til å forstå omfanget - og den skremmende nærheten - til dette samfunnsproblemet.

Landsem fortsatte med å fortelle hva man bør gjøre dersom man opplever å få bildene sine spredd, og hvor viktig det er at man i vennegjengen viser null aksept og heller protesterer, dersom noen prøver å dele noe med dem.

– I stedet for å le når noen viser deg et seksualisert bilde som er spredd - svar heller med å si "Hvorfor viser du meg dette? Det er en kjempeteit ting å gjøre", oppfordret bildetyvjegeren, som også ga publikum generelle råd om datasikkerhet.

Avslutningsvis oppsummerte hun, med det hun konkluderer med at er det aller viktigste:

– Ikke vær en drittsekk. Rett og slett. Det er egentlig så enkelt.

Hun la også til viktigheten av å huske at uønsket bildespredning aldri er offerets feil, og at man alltid bør skaffe hjelp og kontakte en voksenperson dersom man opplever at et bilde blir spredt.

Elinor Bolme var godt fornøyd med Landsems foredrag, om det Sanitetskvinnene mener er et svært viktig tema.

– Det er en skremmende hverdag ungdommene våre lever i, og det er tydelig at Mia engasjerer. Dette var virkelig et foredrag til ettertanke, sier Bolme.





Mia Landsem engasjerte publikum i Storstuå mandag.



Elinor Bolme fra Surnadal sanitetsforening ønsket velkommen og holdt innledning, på vegne av sanitetsforeningene i Surnadal.



Rektor Mons Otnes ved Surnadal Vidaregåande skole takket Mia Landsem for et godt og viktig foredrag.