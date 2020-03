- Det var helt nydelig å gå i dag!

Tekst: Norges orienteringsforbund



- I dag var det helt nydelig her oppe. Fint vær og ski-o med fokus på veivalg, stråler Lars Moholdt etter sin andre seier på 2 dager under Norgescupen i Tromsø.

- Det var litt tråere i snøen i dag. Men jeg må gi ros til arrangøren – som får til gode løyper med langdistansepreg.

- Helt klart et eksempel til etterfølgelse. Og kanskje også en type løyper som gjør at vi kan tiltrekke oss litt flere langrennsløpere, sier Moholdt retorisk.

Men det var ikke noe spørsmål om hvem som var best i den lengste løypen i dag. Moholdt vant nok en gang foran Bjørnar Kvåle og Vegard Blomseth Johnsen.

Fin generalprøve før EM – som innledes 10. mars:

- Drømmen er å vinne verdenscupen sammenlagt, men jeg kan ikke tenke på det. Jeg tar ett løp om gangen.

En oppskrift som ga suksess på Tromsøya denne helgen og formodentlig selvtillit til ferden bærer mot Russland på lørdag.

I dameklassen var det nok en gang Anna Ulvensøen som var best. Hun vant i dag foran Evine Westli Andersen, med tvillingsøster, Marta Ulvensøen, på 3. plass.

Sistnevnte viser dermed at det blir noe tid til trening ved siden av de administrative oppgavene som leder i landslagsutvalget i skiorientering.

Juniorklassene ble vunnet i dag – som i går – av Eskil Frøisland og Ane Sofie Krogh.



Resultater:

Herrer senior:

1 41 Lars Hol MOHOLDT NOR Wing OK 1:08:24 +0:00

2 40 Bjørnar Kvåle NOR Hadeland OL 1:15:27 +7:03

3 38 Vegard Blomseth Johnsen NOR Nydalens SK 1:31:06 +22:42

4 34 Jakob Kalvig SKOGAN NOR Ntnui 1:39:26 +31:02

5 35 Eivind Øfsthus Gravir NOR Asker Skiklubb 1:39:34 +31:10

Damer senior:

1 49 Anna Ulvensøen NOR Nydalens SK 1:08:44 +0:00

2 50 Evine Westli Andersen NOR Løten O-Lag 1:14:27 +5:43

3 45 Marta Ulvensøen NOR Emblem IL 1:17:57 +9:13

4 47 Synne Strand NOR Lierbygda OL 1:20:02 +11:18

5 48 Anniken Eriksrud Karlsen NOR Ntnui 1:20:57 +12:13

6 46 Marit Melby Jacobsen NOR Lardal OL 1:53:07 +44:23



Herrer junior:

1 61 Eskil Frøisland NOR Vang OL 1:19:00 +0:00

2 43 Henning Strand NOR IL Bul-Tromsø 1:35:20 +16:20

3 42 Jo Even Kolstad NOR Freidig 1:41:21 +22:21

Damer junior:

1 60 Ane Sofie Krogh NOR Oppsal Orientering 1:17:47 +0:00

2 58 Birgit Dorthea Kleppa Madslien NOR Lillehammer OK 1:18:11 +0:24

3 56 Idunn Strand NOR IL Bul-Tromsø 1:21:20 +3:33

4 59 Kristin Melby Jacobsen NOR Lardal OL 1:23:29 +5:42

5 57 Anna Øfsthus Gravir NOR Asker Skiklubb 1:24:07 +6:20

6 53 Astrid Pettersen NOR IL Bul-Tromsø 1:27:58 +10:11

Bildet: Lars Moholdt (arkivfoto)