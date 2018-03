- Det var godt å bli ferdig

Tirsdag var dei vertskap for Fjøsdag for Rindal Produsentlag etter at dei som eigentleg skulle ta imot produsentane hadde nok med å tine vatnet som hadde frose i fjøset i natt.

Kattemgarden ligg oppe i Romundstadbygda, og hausten 2016 vart det bestemt at dei skulle bygge nytt fjøs. Dei hadde da buskap i to fjøs.



Slik ser du det nye fjøset på Kattem når du kjører nedover Romundstadbygda.

Tomta vart grave i november og anbudsrunde avslutta til påske 2017. Det var mykje arbeid med planering av tomt både til fjøs og gjødselkum. Onsdag etter påske var tomta klar, og same veka begynte støypinga.

Steinar Myhre AS var byggansvarleg. Steinar valde å sette bort mesta alt byggearbeidet og leidde byggeleiar. Alle følgde planane så bygginga gjekk strykande.

Sommaren 2017 fortalde Birgitte at ho hadde «målingsferie». Saman med sønene måla ho heile fjøset tre strøk. Vi merka oss fargen på veggene inne i fjøset, lyseraudt, Birgitte vedkjente seg fargevalget.



Utsikt frå kontoret.

Som dei andre nye fjøsa i distriktet, har dette fjøset all den siste teknologien, men dei 25 – 30 besøkande denne dagen var det mange som studerte løysingane i dette fjøset. Somme hadde sikkert byggeplanar sjølve.



Skraperoboten sørger for at spaltegolvet blir reint.

I tankrommet var det varmevekslar som utnytta varmen som blir frigjort under nedkjøling av mjølka til å varme opp «folkromma» - kontor, toalett o.l. ved hjelp av golvvarme. Varmevekslaren gir også varme til å temperere drikkevatnet til kyrne. Slik slepp kyrne å bruke energi for å varme opp kaldt drikkevatn.

Møkka under golvspaltene blir omrørt slik at den blandar seg godt og kan flyte ned i den store utvendige gjødselkummen.

Nyfjøset har plass til rundt 100 dyr. No var det 93 dyr med stort og smått. Kalvane blir selde etter 3-4 månader.



Filliokus med fleire i kalvebingen!



Birgitte Kattem med den yngste besøkande og den yngste kalven. Vesle Astrid var forresten på Fjøsdag i fjor vår også!

Det er 36 mjølkekyr i fjøset no. Kvoten er 350 tonn, noko som tilseier at dei kan produsere ca 1000 kg mjølk pr døgn. Kyrne blir mjølka 3,1 gonger pr døgn, fortel datamaskina på kontoret. Det vart ein fin auke i mjølkemengda i det nye fjøset.



Ledaren i Produsentlaget, Ingrid Løfaldli, var godt fornøgd med frammøtet denne kalde februardagen. Skoffkak og brød frå Hæmstelt gjekk unna, og praten produsentane mellom gjekk livleg.

Det var lyst og triveleg inne i det nye fjøset, og her ser du den fine raudfargen som Birgitte valgte.



Fjøseigarane fekk overrakt stor fjøsklokke frå Tine.