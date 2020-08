- Det må være lov å drømme om Tour de France

Det var fotball og ski som var hovedinteressen til Eirik Vang Aas under oppveksten på Kvanne. Men som 15-åring pådro han seg en alvorlig kneskade, og sykkel ble en viktig del av opptreningen. Tre år har gått, og nå er han spådd en lysende karriere på sykkelsetet.

- Skaden skulle vise seg å bli starten på min sykkelkarriere. Jeg skjønte fort at jeg hadde et talent, og ble raskt god. Jeg fortsatte med fotball en stund etter at jeg ble skadefri, men det tok ikke lang tid før jeg valgte å fokusere på sykkel, sier Vang Aas.

Hva er det med sykkelsporten som fasinerer deg slik?

- Jeg liker at sykling er en god kombinasjon av individuell idrett og lagsport. Det er ikke mulig å vinne et sykkelritt uten gode lagkamerater. Gode prestasjoner motiverer meg, og det er lite som slår følelsen av å være helt utslitt, smiler han.

Flyttet som 16-åring

Eirik startet på Melhus videregående skole i 2018, hvor han ble elev på et 4-årig tilrettelagt løp innen spisset toppidrett sykkel. Han meldte etter hvert overgang til Gauldal Sykleklubb som har et stort og profesjonelt sykkelmiljø.

- Skulle jeg satse på sykling, så måtte jeg flytte fra Surnadal. Det var helt nødvendig for å kunne bli skikkelig god. Gauldal har gode trenere og et godt støtteapparat som har mye av æren for at jeg har hatt en bratt stigningskurve, sier han.

Vang Aas trener i gjennomsnitt i underkant av 20 timer hver uke. Enkelte uker kan det bli opp imot 27 timer trening.

- Det går selvsagt mye tid til trening, men jeg får også tid til mye annet. Jeg liker godt å trene tidlig på dagen, slik at jeg får tid til annen aktivitet på kveldstid. Da kan jeg være sammen med venner, spille litt fotball og koble av. Det tror jeg er svært viktig, sier han.

Føler du at satsingen har gått på bekostning av noe?

- Det eneste jeg har ofret er festing, og russetid blir det lite av. Men det er så absolutt verdt det. Jeg har ikke ofret så mye annet, og føler jeg har tid til det jeg vil. Når sesongen er over er det viktig å ta en pause fra syklingen og gjøre noe helt annet en periode. Da kan jeg tilbringe mer tid hjemme i Surnadal, og da gleder jeg meg spesielt til å dra på jakt, sier Vang Aas.

Vil gjøre syklingen til levebrød

Resultatet av mange timer med trening kom fort. Tidligere i august ble Eirik nummer fire i fellesstart i Norgescup, og syklet inn til en meget sterk 5. plass i NM tempo for juniorer. I fjor sommer var han med på laget som tok NM-sølv i lagtempo.

- Styrken min er at jeg liker å ta meg helt ut. Utholdenhetstrening har alltid vært en favoritt. Fellesstart med motbakker er også noe som passer meg godt. Spurt er svakheten, men jeg jobber med saken. Taktikk må jeg også jobbe med, men det er noe som kommer med erfaring. Jeg ser allerede stor fremgang fra i fjor til i år. For å bli en god sammenlagtrytter må jeg bli god i begge deler, og det har jeg planer om å bli, smiler Vang Aas.

18-åringen fra Kvanne har ambisjonene klare.

- På kort sikt er målet å ta medalje i NM fellesstart som arrangeres på Hønefoss om to uker. Det er et realistisk mål. På lang sikt er målet å finne seg et lag, og bli så god at syklingen kan bli et levebrød. Den store drømmen er å sykle for et belgisk eller italiensk lag, og delta i Tour de France. Det må være lov å drømme om det. Ingenting er umulig, smiler Eirik.

Vang Aas har vært nær en plass på juniorlandslaget i lengre tid, men koronasituasjonen har gjort nåløyet enda trangere enn før.

- I en vanlig sesong med rundt ti ritt, vil vanligvis landslaget ta inn flere utøvere som roterer på å delta i konkurranser. I år er det kun to konkurranser, og bare fem blir tatt ut. Hadde det vært normale tilstander, er jeg rimelig sikker på at jeg hadde syklet ritt i regi av landslaget i år. Det oppleves litt kjipt, for neste sesong blir det svært vanskelig, sier han.

Dette er nemlig siste året Vang Aas sykler på juniornivå. Neste sesong tar han steget opp til senior, og alt vil bli tøffere.

- Da er det plutselig Edvald Boasson Hagen & co, og det sier seg selv at det blir i det tøffeste laget. Men jeg skal opp kampen med proffene. Jeg har sett at det er mulig, så hvorfor skal ikke jeg klare det, smiler han.