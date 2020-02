- Det handler om langt mer enn en liten vannlekkasje

Det var under spørretimen på tirsdagens kommunestyremøte at situasjonen i Surnadal idrettshall ble et tema. Både Nils Petter Tonning (Frp) og Lars Inge Kvande (Sp) stilte spørsmål om kommunen sin plan for vedlikehold, og fikk svar fra plansjef Råg Ranes.

Ranes var ærlig på at det er store utfordringer i idrettshallen som de sliter med å finne en løsning på. Spesielt gjelder dette vannlekkasjer fra taket inne på parkettgulvet.

– Vi har sett på det, men ikke klart å finne ut hvor det kommer fra. Per nå vet vi ikke om det er kondens eller vann som kommer inn utenfra. Det er planlagt å undersøke dette grundig igjen i sommer, sa Ranes som tilsvar på spørsmålet fra Tonning og Kvande.

Leder i håndballgruppa i Surnadal IL, Heidi Haltli, var ikke fornøyd med svaret fra Ranes, og tror ikke alle skjønner hvor store utfordringer det faktisk er snakk om. Sammen med Stian Faksnes, som har vært leder i håndballgruppa i 8 år, inviterte hun Råg Ranes, Olav Rønning (enhetsleder for teknisk drift i Surnadal kommune), Ellbjørg Haugen Larsen (nyvalgt leder i fotballgruppa), Sondre Ormset (daglig leder i Surnadal IL) og lokalpressen til informasjonsmøte og befaring i Surnadal idrettshall onsdag kveld.

- Først og fremst ønsker jeg at alle skal få vite om tingenes tilstand, og at dette er utfordringer vi har hatt i mange år. Det handler om så mye mer enn en liten vannlekkasje, sier Haltli.

Under helgas håndballarrangement for gutter 10 år måtte arrangørene sette opp mange bøtter på og ved banen, og mange var i aksjon for å tørke opp vann fra gulvet. I løpet av dagen anslår Stian Faksnes at det kom rundt 4 - 5 liter vann.

- Til og med dommerne var med å tørket opp vann, og de var veldig klare i sin uttalelse. Hadde det vært seniorkamp, ville de aldri blåst i gang kampen. Forholdene var uforsvalige, og jeg frykter det vil skje en alvorlig skli-ulykke. Det vil også bli et stort problem for oss om kampene må avlyses, sier Haltli.



Dette er synet besøkende blir møtt med på veien mot tribunen i idrettshallen. I tillegg til vannlekkasjer er også malingen i ferd med å flasse av på veggene.

Lekkasjene i hallen og i korridoren til tribunen er bare ett av mange problem.

- Jeg leser i lokale medier i dag at Ranes har uttalt på kommunestyremøte at hallen er vedlikeholdt, med blant annet fire nyoppussede garderober. Det hørest flott ut, men sannheten er at garderobene fortsatt er så kalde at brukerne gruer seg for å dusje. I høst målte vi 10,7 grader i en av garderobene, sier hun.

Kulde er også et problem inne i hallen, og publikum klager ofte på temperaturen.

- Nå har vi kommet dit at jeg nesten hver uke mottar klager av dommere, bortelag, publikum og foreldre til barn som bruker idrettshallen daglig. Det er ikke hyggelig når barn skader seg fordi parketten har fliset seg opp etter vannskade, sier Haltli.

Som om ikke det var nok, har også Stian Faksnes oppdaget et stort hull bak veggen ved kaldloftet i hallen, som fører til direkte tilføring av kaldluft.

Haltli forteller videre at dette ikke er en sak som kun gjelder håndballgruppa, men alle brukere av idrettshallen. Men samtidig er det en kjensgjerning at de som driver med håndball er ekstra sårbare.

- Uten idrettshallen er vi ingenting. Vi kan ikke bare flytte aktiviteten vår til en annen plass. Håndballgruppa har jobbet så godt, og vi har en kjempegod rekruttering. Derfor er det så dumt om det er idrettshallen som skal stoppe aktiviteten, sier hun.



Etter mange år med vannlekkasjer, er hallgulvet i ferd med å slå sprekker

Enhetsleder for teknisk drift, Olav Rønning, har forståelse for utfordringene brukerne av idrettshallen møter.

- I 2020 er det selvsagt ikke bra nok med garderober som holder 10 grader. Jeg vil likevel presiere at det stort sett er 16-17 grader i hallen og garderobene, og det er godkjent temperatur. Vi var ikke klar over hullet i veggen, og lover å følge opp dette. Ellers vil jeg hevde vi har gjort en god del i idrettshallen de siste årene, med blant annet oppgradering av garderobene og skifte av himling i hele gangen ved garderobene. Når det gjelder kondensen, så har det vært et problem siden hallen ble bygget på midten av 80-tallet, sier Rønning.

Nyvalgt leder i fotballgruppa, Ellbjørg Haugen Larsen, har ønske om en befaring av fagfolk som kan se på situasjonen med nye øyne.

- Kanskje kan de komme med alternativer til forbedringer som alle kan leve med, sier Larsen.

Rønning og Ranes kunne naturlig nok ikke love noe som helst på vegne av Surnadal kommune, men lovte å ta med seg tilbakemeldingene.

- Dette er, som mye annet, et pengespørsmål. Men vi takker for grundig informasjon, og lover å se på saken.



Olav Rønning, Ellbjørg Haugen Larsen, Sondre Ormset og Heidi Haltli