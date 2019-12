- Det hadde vært flott å få med flere

Det første stykket handlet om at det var begått et tyveri på en godteri-butikk, der det var stjålet sjokolade. Politi og detektiv ble straks innblandet, og etter et DNA-funn på et hanskepar som ble funnet nær butikken, så hadde de allerede kommet godt på vei for å finne skurken. Personen med hanskene ble fort avhørt, og det ble funnet ut at han og en partner hadde begått forbrytelsen. Partneren hadde nemlig en sjokoladesamling, og den sjokoladen hun manglet var kindersjokoladen, som var det som ble stjelt fra butikken.



Fortvilet butikkeier måtte se at det hadde blitt begått tyveri.



Detektiven hadde funnet spor.



Tyvene har fått kontroll på butikksjefen og detektiven.



Det andre stykket handlet om snøprinsessens jul, der det ble diskutert hva som var så bra med julen. For snøprinsessen så var det viktig med snø, men aller viktigst var det at alle ble inkludert, at alle noen å feire julen sammen med. Selv om det kunne bli mye planer i julen, så var det viktigst å nyte julen sammen med venner og familie, ble det konkludert med.



Diskusjon om hva som er det viktigste i julen. Konklusjonen var at det beste er at alle blir inkludert.



De to innleide vikarene på Kulturskolen, Vanessa Andersen og Victoria Fagersand kunne fortelle at de gjerne vil at det dukker opp flere skuespillertalenter etter hvert.

- Pr nå så er det sju elever her fordelt på to klasser, der de yngste er nede i 7-8-års-alderen. I og med at vi ikke er så mange, så hadde det vært flott å få med flere!