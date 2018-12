– Det er i Rindal jeg får den gode julefølelsen

Bildet over: Fra Jorids siste eksamensproduksjon - Diplomkonsert med KORK, som sendes på NRK (Foto: Privat)

– Jeg synes det er noe fint og eget med det å komme hjem til jul, sier Jorid Skjølsvold fra Rindal.

– Det er her jeg vokste opp, og det er her jeg får den gode julefølelsen idet jeg blir møtt av masse snø, familie og barndomsvenner, utdyper hun.



Jobber for statskanalen

2018 har vært et innholdsrikt år for 25-åringen. I vår fullførte hun en bachelorgrad i flerkameraproduksjon ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer, og deretter bar det rett ut i arbeidslivet.

– Etter jul i fjor hadde jeg praksis hos NRK, og så har jeg vært så heldig at jeg har fått jobbe videre der, sier Skjølsvold.

Og det har gått slag i slag for den nyutdannede tv-fotografen.

– Jeg har fått være med på det meste som blir spilt inn på Marienlyst i Oslo. Alt fra «Nytt på nytt» og «Beat for beat» til world cup-konkurranser og Bislett games, forklarer Skjølsvold, som røper at det å jobbe på sett også gir visse fordeler sammenlignet med det vi andre får servert gjennom tv-ruten på fredagskvelden.

– Det meste vi spiller inn er såkalt live on tape. Det vil si at sendingen som går på skjermen er klippet ned en god del før det vises, så vi som jobber i studio, får for eksempel med oss en god del flere vitser i «Nytt på nytt», sier Skjølsvold.



Falt for valgfaget

I NRK er tempoet høyt og arbeidsmengden stor. Likevel kan ikke den unge rindalingen få skrytt nok av miljøet på Marienlyst.

– Folkene i NRK er fryktelig trivelige, og det har vært lett å komme inn i gruppa. Vi jobber alltid sammen i de samme teamene, så man får god kontakt og blir godt kjent med kollegaene. Det er noe jeg setter stor pris på, for det er ganske mye tøffere å være ren frilanser, sier Skjølsvold.

– Jeg trives som bare det, men det artige er at jeg egentlig aldri var inne på tanken om at tv kunne være en mulig karrierevei, innrømmer hun.

Skjølsvold ble nemlig ikke introdusert for tv-fagene før hun kom til Danvik folkehøgskole etter videregående. Selv gikk hun på fotolinja, men gjennom valgfag fikk hun prøvd seg på linja for tv-produksjon.

– Jeg falt for tv-faget med en gang, sier Skjølsvold.

Hun anbefaler alle å gå et år på folkehøgskole, og selv nølte hun ikke et sekund da muligheten for å ta et andreår ved Danvik meldte seg.

– Andreåret gir deg muligheten til å være ute i praksis et helt år. Da jobbet jeg for produksjonsselskapet Novemberfilm, forklarer Skjølsvold.



Skiller seg ut i matveien

Appetitten på tv-faget var altså så stor at den siden tok henne til Lillehammer og videre til NRK, og etter mange lange dager i rikskringkasterens studio denne høsten, var hun glad da hun kunne ta juleferie en drøy uke før julaften.

– Det er godt å møte gamle kjente igjen. Familien og alle de hyggelige måltidene er noe av det største i jula for meg, sier hun.

God mat og drikke er en viktig del av julefeiringen i de fleste hjem, så også for familien Skjølsvold, selv om de ikke er helt tradisjonelle i matveien.

– På julaften skiller nok familien min seg noe fra andre rindalinger, for da spiser vi kalkun, og det er det muligens ikke så altfor mange andre som gjør, forteller hun.

– Årsaken er nok at pappa egentlig ikke er så glad i tradisjonell julemat. Samtidig kom foreldrene mine fra to ulike tradisjoner, så da fant de like greit sin egen vri på det, forklarer Skjølsvold.

Men kalkunen kan være så god den bare vil, for verken den, syv sorter eller annet julegodt kan konkurrere med Skjølsvolds absolutte julefavoritt.

– I jula får vi alltid servert bestemors hjemmelagde sjokoladepudding. Den er helt uslåelig, sier hun.



Må tilbake på jobb før nyttår

I disse dager lader hun opp de siste batteriene før hun vender snuten mot Oslo igjen, for allerede 5. juledag må hun tilbake til hovedstaden.

– Jeg skal ned igjen for å jobbe med studiosendingene fra VM i hurtig- og lynsjakk, sier Skjølsvold.

Hun har tilkallingskontrakt med NRK også inn i 2019, men hun vil være avhengig av enkelte frilansjobber også.

– Jeg får bare stå på. Det er en hard bransje å komme inn i, og det avhenger ofte av kontakter og hvem du kjenner, men jeg synes jeg har kommet godt i gang, så jeg er innstilt på å klare det, sier Skjølsvold.



Jorids juletips

På oppfordring fra Trollheimsporten har flerkamerafotograf Jorid Skjølsvold satt opp en liste med tre serier eller filmer hun vil anbefale til stille romjulsdager:

«Håp i ei gryte»: – Veldig fine produksjoner med mye fin musikk og god stemning, sier Skjølsvold om programmet der Frelsesarmeen og Katrine Moholt inviterer kjente og kjære artister til julekonserter. (Tilgjengelig på Tv2 Sumo)



Harry Potter-filmene: – Når jeg kommer hjem til jul må jeg alltid se Harry Potter-filmene, jeg har så mange gode minner knyttet til dem, så de gir meg virkelig julestemning, sier Skjølsvold om de åtte filmene basert på den populære bokserien om den unge trollmannens liv på Galtvort. (Tilgjengelig via ulike strømmetjenester/filmleie)​



«Hjemme alene»: – Disse må jeg se hver jul, enkelt og greit, sier Skjølsvold om den populære filmserien om unge Kevin, som stadig kommer bort fra familien sin og må møte alskens utfordringer i juleferien på egenhånd. (Tilgjengelig via ulike strømmetjenester, blant annet Viaplay)

Intervjuet med Jorid Skjølsvold er en del av en serie om utflyttede rindalinger og surnadalinger, laget av Mathias Bohlin Falch.



Jorid under en av sine to eksamensproduksjoner - Gullrutens fagpris, som sendes på Tv2 (Foto: Privat)



- Bildet er fra da vi i 2.klasse produserte to timer live TV fra Lillehammer for NRK på TV-aksjonen i 2017, forteller Jorid (Foto: Privat).