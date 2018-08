- Det artigste med fotball er å spille sammen med vennene mine

Leder i fotballgruppa i IL Søya, Leif Magne Andersen, hadde god grunn til å være fornøyd med arrangementet.

- Som alltid er det mye folk og god stemning. Været ble bedre enn forventet, og alt går etter planen, smiler han.

Det er mye planlegging som ligger bak en så stor turnering. 70 lag fra 13 klubber skulle spille 105 kamper i løpet av dagen.

- I fjor hadde vi 80 lag, og brukte kunstgressbanen i Stangvik i tillegg. I år er vi tilbake til 70 lag og alle kamper spilles på Kvanne. Jeg tror vi har funnet den formen vi ønsker å ha på cupen. Når det er sagt så fyller IL Søya 100 år neste år, så det vil helt sikkert bli noe ekstra i forbindelse med Søyacupen 2019, sier Andersen.

Andersen sier også at de prøver så godt de kan å få til rene årsklasser på cupen, og at de forsøker å unngå at jenter må spille mot gutter.

- Vi er også veldig godt fornøyd med ballbingen for de aller yngste spillerne. Da er ballen i spill hele tiden, og antall ballberøringer økes betraktelig, sier Andersen.



Rindal jenter 8 år fikk sin velfortjente pokal: Maja Fiske (f.v), Solveig Sandvik, Oda Røen, Ane Bakk Solem og Mona Kvendset

De tretten klubbene som deltok under årets Søyacup var: Batnfjord, Bæverfjord, KIL/Hemne, Kvass/Ulvungen, Reinsfjell, Rindal, Surnadal, Sunndal, Søya, Tingvoll, Todalen, Valsøyfjord og Øvre Surnadal.

To jenter som koste seg skikkelig på fotballcup var Anna Møkkelgjerd og Ine Hamnes Øye. Begge spiller på J8 Surnadal.

- Det er kjempeartig å være på fotballcup, ja. Jeg er litt usikker på om vi har vunnet eller tapt, men tror litt begge deler, sier Møkkelgjerd.

På spørsmål om hva som er det aller artigste med fotball svarer Ine uten betenkningstid.

- Å vinne!

Anna er enig med sin venninne.

- Å vinne er artig ja, men det artigste med fotball er å få spille sammen med vennene mine, sier hun.



Anna Møkkelgjerd og Ine Hamnes Øye

Bildene er beskyttet av opphavsrett. Kopiering og viderebruk er ikke tillatt uten avtale.