- Derfor bærer jeg en Rød knapp

I 2013 lanserte Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Rød knapp-kampanjen sammen med en rekke andre organisasjoner. En rekke politikere, med statsminister Erna Solberg i spissen – bærer den røde knappen.

Stopp

- Vårt håp med Rød knapp er å få så mange som mulig til å bære knappen for å vise at de vil bidra til å stoppe alle former for vold mot kvinner. Til tross for at Norge ansees som et av verdens mest likestilte land, utsettes mange mennesker hver dag for vold og seksuelle overgrep. Rapporter viser at det i all hovedsak er kvinner som utsettes for grov vold fra partnere, opplyser Bolme.

16-dagerskampanje

Sanitetskvinner over hele landet markerer den internasjonale 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner med oppstart 25. november som er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. I perioden er det ulike markeringer med blant annet utdeling av Røde knapper på stands, under ulike arrangementer, samt lansering av en kampanje som vil gå i sosiale medier. En kampanje som handler om å knuse seigliva myter om voldtekt.

Kun ja betyr ja

Når kvinner og unge jenter utsettes for fysisk vold eller seksuelle overgrep er det veldig ofte fra en venn, kjæreste, kameraten til broren eller en klassekamerat. Siden det er en de kjenner og har tillit til, så tar jentene ofte på seg skylden og ordet voldtekt blir ikke brukt.



- Har du hatt sex uten at du har sagt et tydelig ja, så er det voldtekt. Mange unge vet ikke hvor grensene går. Derfor har sanitetsforeningene i Møre og Romsdal i flere år samarbeidet både med SMISO, Krisesentrene, lokale helsesøstre og annet fagpersonell og reist rundt på videregående skoler med vår kampanje Ja betyr ja, fortrinnsvis rettet til russen. Kampanjen handler nettopp om å sette egne grenser og å respektere andres grenser, fremholder Bolme. Dette er et veldig viktig holdningsskapende arbeid som vi i Møre og Romsdal ønsker å fortsette med. Og etter tilbakemeldinger fra ungdommene selv, så burde vi kanskje ha rettet kampanjen mot en enda yngre målgruppe enn russen.

- Ett innspill vi absolutt tar til oss, avslutter Bolme.

Hvorfor rød knapp?

Rødt er valgt fordi rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge. Kampanjens røde knapp har fire hull. Hullene symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer på som det må arbeides for å tette: Rettigheter, hjelpetilbud, forebygging og forskning.