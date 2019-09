– Dere har stor støtte i befolkningen.

Stortingspolitiker Sandtrøen fortalte at han hadde stor medfølelse overfor bøndene, og at han med besøket ønsket å vise sin støtte til både folk og dyr.

Besøket startet hos Sivert Mauset. Han fortalte om sine erfaringer fra flommen, og viste Sandtrøen og de andre frammøtte hvor kyrne hans var, da de ble fanget av de enorme vannmassene.

Det kom bortimot tre ganger så mye nedbør som meldt, forteller 44-åringen.

Mauset hadde 59 dyr ute da flommen kom, og bare tre av disse var i umiddelbar sikkerhet. Han forteller at de ganske raskt fikk reddet en god del kyr, men at rundt 30 stod igjen i flommen.

– Det var bra at elva ikke steg enda mer, for det skulle ikke mange flere centimetere til før flere kyr hadde mistet livet, sier Mauset, og får støtte av Per Olav Ranes, som er far til sauebonde Mats Ranes.

– Hadde det steget 10-15 centimeter til, hadde vi mistet 67 sauer i ett jafs. Nå mistet vi 35.

Mauset forteller at fire kyr er funnet døde, mens det fortsatt er ett dyr som ikke er funnet. I tillegg mistet han tre av seks sauer.



Sivert Mauset (t.v.) viser ordfører Lilly Gunn Nyheim og Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Nils Kristen Sandtrøen, hvor kyrne ble stående fast da flommen kom.



– Sterkt samhold i bygda

Under besøket fikk tynsetingen Sandtrøen møte både ordfører Lilly Gunn Nyheim, avløser og melkebonde Lars Jakob Løset, Lars Polden fra Røde Kors Hjelpekorps, Ragna Mauset fra Surnadal Bondelag, Britt May Hollås og Jorunn Rindal fra henholdsvis Surnadal og Øvre Surnadal Sanitetsforening, brannsjef Tor Arne Moen og beredskapskontakt Råg Ranes fra Surnadal kommune.

Blant temaene som gikk igjen, både under besøket hos Sivert Mauset og da følget dro videre til Helga og Harald Krangnes, var kritikken de rammede bøndene har blitt utsatt for siden flommen.

– Det har vært ekstremt mye urimelig oppmerksomhet, og da er det godt å se det lokale engasjementet. Her stiller alle opp og vil hjelpe til, og folk ringer og tilbyr hjelp uten å ha blitt spurt om det. Det er et sterkt samhold her i bygda, og alle har dratt i samme retning for å begrense skadene så mye som mulig, sier ordfører Nyheim, som tydelig lar seg provosere av en del reaksjoner og kommentarer fra folk uten kjennskap til bøndenes situasjon:

– Her skjønner alle at ingenting kunne vært gjort annerledes, at dette er en helt ekstrem situasjon. Så kommer denne faenskapen fra sentralt hold. Jeg ser på det som et direkte angrep på kommunen og folket mitt, og det finner jeg meg ikke i.

Nyheim, som er klar for fire nye år på fylkestinget, sier at hun, sammen med både avtroppende fylkesordfører Jon Aasen og påtroppende fylkesordfører Tove-Lise Torve, vil ta opp både netthets og klimaendringer på fylkesnivå.



Netthets gjør det vanskeligere å se framover

Helga og Harald Krangnes, som også mister 35 sauer i flommen, forteller at de har fått mer enn nok av det de ser på som urimelig, personlig kritikk.

– Vi prøver å se opp og fram med sauedrifta vår. Det at vi mistet mange dyr var forferdelig på mandag, og det er fortsatt forferdelig nå. Likevel ønsker vi å prøve å tenke positivt, men kritikken som har kommet gjør akkurat det mye vanskeligere, sier Helga Krangnes, og fortsetter:

– En del av det som har kommet av kommentarer og kritikk har vært helt uakseptabelt. Det å se barske, tøffe karer som disse bøndene er, stå og gråte sammen fordi de har mistet dyr de er glade i, er noe jeg alltid kommer til å ha med meg. Og så våger folk å komme med alle mulige beskyldninger mot dem?

Per Olav Ranes forteller at også sønnen Mats har fått personlige, stygge meldinger etter flommen.

– I stedet for å sitte og slenge ut stygge kommentarer og meldinger på nett, kunne de ikke heller bare kommet hit og snakket med oss?, sier Harald Krangnes.

Det de involverte bøndene forteller gjør tydelig inntrykk på stortingsrepresentant Sandtrøen.

– Samtidig er det viktig å huske at det store flertallet har en jordnær og fornuftig tilnærming til dette. Så finnes det dessverre noen ytterligående personer, som roper høyt, og som skriver og sender ting uten at de egentlig har kjennskap til det de skriver om, sier han, og legger til:

– Dere har stor støtte i befolkningen.

Og alle de tre bøndene har fått mange støttehilsener, forteller de.

– Det har vært veldig mye støtte å få, både av andre sauebønder og ellers i befolkninga, sier Per Olav Ranes.

– Ja, i går fikk jeg faktisk en telefon fra Hemne, fra en mann som ville vise støtte og sympati, sier Harald Krangnes.



Helga og Harald Krangnes skulle ønske folk heller ville komme og ta en prat direkte med dem, i stedet for å komme med stygge, urimelige kommentarer på nettet.



– Fordel at folk vet hvem de skal ringe

Avtroppende ordfører Nyheim slår fast at det vil bli innkalt til et evalueringsmøte etter mandagens flom, og at mandagens flom viser hvor viktig det er med et godt samarbeid om beredskapen i kommunen.

Brannsjef Tor Arne Moen sier seg enig med ordføreren:

– I slike situasjoner ser vi verdiene av lokalsamfunn der folk kjenner hverandre. Folk vet hvem som har utstyr som kan brukes, og hvem de skal ringe når slike ting skjer. Det er en stor fordel, rent beredskapsmessig, bygder har i forhold til byer.

– Ja, uten den kjennskapen kunne nok dette gått enda verre, sier Nyheim.



Både involverte bønder og gode hjelpere var på plass da stortingsrepresentant Sandtrøen besøkte Surnadal fredag.



Sivert Mauset fikk bok i gave fra ordfører Lilly Gunn Nyheim og Surnadal kommune.



Sivert Mauset (t.v.), Lilly Gunn Nyheim og Nils Kristen Sandtrøen.