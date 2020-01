- Dere er juvelen i kronen

Tolv ferske fagarbeidere, fagledere, instruktører, styret i Indre Nordmøre Opplæringskontor, representanter fra næringslivet i Rindal og Heim, ordfører i Rindal kommune og Roy Arild Tvedt fra utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkekommune deltok på festmiddagen.

Daglig leder i Indre Nordmøre opplæringskontor, Marit Drøpping, var full av lovord om fagarbeiderne og ikke minst om bedriftene som tar imot lærlinger år etter år.

- Det er viktig for Opplæringskontoret å gjøre stas på dere som fagarbeidere. Det er en ettertraktet utdanning dere er ferdige med. Å fullføre ei yrkesfaglig utdanning har ikke vært mulig uten alle de engasjerte og dyktige instruktørene og faglederne rundt omkring i bedriftene. De gjør virkelig en kjempejobb for våre ungdommer, og bidrar i stor grad til at vi står her i dag med tretti nye fagarbeidere det siste året. Denne festmiddagen er like mye for dere som for fagarbeiderne, sier Drøpping.

Næringskonsulent i Rindal kommune, Grete Elshaug, refererte til Statistisk Sentralbyrås prognose som viser at Norge vil mangle opp imot 90 000 fagarbeidere i 2035.

- Med slike tall kan vi være utrolig glad for at vi fikk hele tretti nye fagarbeidere i dalføret vårt i fjor. Dere er verdifull for oss, og tilfører lokalsamfunnet vårt utrolig mye positivt. Fagbrev er et kvalitetsbevis. Det viser at dere kan noe spesielt, og det skal dere være stolte av. Jeg oppfordrer dere til å sette fagbrevet i glass og ramme, og henge det på veggen. Jeg vil også skryte av bedriftene som alltid er positive til å ta imot lærlinger, sier Elshaug.

Næringskonsulenten benyttet også anledningen til å takke Marit Drøpping for jobben hun gjør som daglig leder i Indre Nordmøre Opplæringskontor.

- Jeg er så imponert over jobben du gjør. Du er virkelig ihuga i arbeidet ditt, og du legger ned en kjempeinnsats for lærlingene, sier hun.



Roy Arild Tvedt (Møre og Romsdal fylkeskommune), Grete Elshaug (Rindal kommune), Mari Westad (Heim næringsforening), Marit Drøpping (Indre Nordmøre Opplæringskontor), Vibeke Langli (ordfører i Rindal kommune) og Maj Aina Bøe (styreleder i Indre Nordmøre Opplæringskontor).

- Kronen i juvelen

Ordfører i Rindal kommune, Vibeke Langli (Sp), var også på plass på fagbrevmarkeringen.

- Å ta imot lærlinger er et samfunnsansvar, og det er viktig å ta det ansvaret. Det er vi heldigvis veldig dyktige på i dalføret vårt, og det skal vi også fortsette å være i årene som kommer. Et fagbrev er juvelen i kronen, og dere har alle muligheter. Jeg ønsker dere lykke til videre i livet, sier Langli.

Roy Arild Tvedt fra utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, er imponert over at Indre Nordmøre Opplæringskontor arrangerer en festaften for ferske fagarbeidere.

- Dette er unikt i Møre og Romsdal. Jeg syntes det er stor stas at dere har en så fin markering for fagarbeiderne, og det er veldig hyggelig å få møte juvelen i kronen som ordføreren så fint kalte dere. Det blir stadig flere fagarbeidere i fylket vårt, og i år har jeg sendt ut 1495 brev til 2. års lærlinger. Det er et hyggelig tall, sier Tvedt.

To som tok fagbrev i 2019 er søskenparet Sara Aune Reiten og Sindre Aune Reiten. Med kun en ukes mellomrom tok begge fagbrev som industrirørleggere på Vaagland Båtbyggeri AS. Nå jobber Sindre som formann i bedriften, mens Sara har tatt turen til Rindal Rørservice AS hvor hun er i full gang med å ta nytt fagbrev som rørlegger innen sanitær.



Sara Aune Reiten og storebror Sindre Aune Reiten har begge fagbrev som industrirørlegger

Vi gratulerer følgende med fagbrev, svennebrev og kompetansebevis i 2019:

Inger Moe ( Helsearbeiderfaget, Surnadal kommune)

Sol Rodal ( Helsearbeiderfaget, Surnadal kommune)

Karstein Warvik Sollid ( Helsearbeiderfaget, Surnadal kommune)

Gullborg Stenberg ( Barne-og ungdomsarb.faget. Surnadal kommune)

Julie Warvik Sollid ( Institusjonskokkfaget, Surnadal kommune)



Monica Bjørnås ( Barne-og ungdomsarb.faget, Halsa kommune)

Jørgen Bævre ( Institusjonskokkfaget, Halsa kommune)

Ingrid Sylte ( Helsearbeiderfaget, Rindal kommune)

Maren Kvande ( Helsearbeiderfaget, Rindal kommune)

Eva Kristin Vevang ( Institusjonskokkfaget, Rindal kommune)

Mikkel Bæverfjord ( Automatiseringsfaget, Pipelife Surnadal AS)

Sivert Magne Honnstad ( Produksjonsteknikerfaget, Pipelife Surnadal AS)

Trygve Simensen ( Produksjonsteknikerfaget, Pipelife Surnadal AS)

Per Tore Strand ( Industrimekanikerfaget, BKW AS)



Erik Øyane ( Produksjonsteknikerfaget, Trollheim AS)

Sara Aune Reiten ( Industrirørleggerfaget, Vaagland Båtbyggeri AS)

Sindre Aune Reiten ( Industrirørleggerfaget, Vaagland Båtbyggeri AS)

Jo Vaagland ( Industrimekaniker, Vaagland Båtbyggeri AS)

Peder Bele Sæterbø ( Industrimekanikerfaget, Sveen Mekaniske AS)



Ole Magne Bergheim ( Sveisefaget, Sollid Mek. Verksted AS)

Roar Næss Aune ( Rørleggerfaget, Næss Rør og Interiør AS)

Arnt Oskar Olaussen ( Betongfaget, VIBO Entreprenør AS)

Lars Sande ( Tømrerfaget, VIBO Entreprenør AS)

Frikk Hauglann Talgø ( Tømrerfaget, VIBO Entreprenør AS)

Kristoffer Brøske Nordvik ( Tømrerfaget, Consto Midt-Norge As)

Marius Jonli Simonset ( Tømrerfaget, Rindalshytter AS)

Stian Bolme ( Tømrerfaget, Rindalshytter AS)

Anders Warmøy Grimsmo ( Tømrerfaget, Byggmester Øyvind Svinvik AS)

Liv Simensen Hoås ( Tømrerfaget, Rindals-Tre AS / TalgøMøretre AS)

Edin Bjerkelund Ranes ( Tømrerfaget, TalgøMøretre AS)

Stian Halgunset ( Tømrerfaget, Børset Bygg AS)