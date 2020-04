– Del øyeblikkene med de som sitter isolert

Det skriver Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Som følge av Korona-pandemien er det mange eldre som ikke kan motta besøk i disse dager. Dette har resultert i at flere sykehjem har gått til innkjøp av iPad'er som beboerne kan bruke. Norsk Friluftsliv oppfordrer til å invitere med de som er tvunget til å sitte inne til å bli med ut på en digital tur.

– Det er mange som ikke har muligheten til å komme seg ut nå av ulike grunner. Vi oppfordrer alle om å invitere de som er tvunget til å sitte inne til å bli med på en digital tur. Del den spektakulære solnedgangen med familien din som sitter hjemme. Del de små, magiske øyeblikkene med bestemoren din som ikke kan være med, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.



– Naturen har en beroligende effekt

Heimdal understreker at det beste er å komme seg ut for egen maskin, men minner om at en digital tur kan gjøre underverker for de som av ulike grunner er tvunget til å sitte hjemme i disse dager.

– Naturen har en beroligende effekt på oss. Når vi er ute i naturen bekymrer vi oss mindre og slapper mer av. En digital tur vil nok ikke bli en fullgod erstatning, men det kan være et kjærkomment innslag i en hverdag som mange føler er ekstra tung i disse tider.



Skap minner digitalt

Mange er lei seg for at den årlige turen hjem til familien blir kansellert. Heimdal håper digitale turer gjør at familier fortsatt kan skape minner til tross for stor avstand.

– Mange eldre kan ikke motta besøk i disse dager og flere familier har fått planene for påsken kansellert på grunn av korona-pandemien. En digital tur kan være et plaster på såret for barnebarn som har gledet seg til å treffe besteforeldrene i påsken. Vær kreative og skap digitale minner. Ta med bestemor på skogstur selv om hun sitter på sykehjemmet eller dere er i hver deres landsdel, forteller Heimdal, som selv har fått satt opp bilde- og videoforbindelse til sin mor, uten knapper som må trykkes på.



– Takket og følte de selv fikk delta på turen

En som tidligere har invitert med seg hele Norge på tur er Thomas Hellum i NRK. Han er mannen bak NRKs mange minutt-for-minutt-sendinger og sammen med Lars Monsen tok han hele Norge med på tur sommeren 2018.

– Etter Monsen: minutt for minutt fikk vi svært mange positive tilbakemeldinger fra eldre, mennesker med funksjonsnedsettinger og seere som av ulike grunner ikke kom seg ut. De takket for turen og følte at de selv fikk delta på turen, forteller Hellum.



