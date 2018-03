- Da e det påsk’

Rennet i fjor ble avlyst pga dårlig vær. Værmeldinga for i år såg bra ut, og det var riktig fine forhold helt til ut i andre runde for konkurranseklassen. Da kom et par snøbyger. Det ble dårlig sikt en stund, og flere fikk lett ising på skia.

Her starter konkurranseklassen som gikk 30 km og hadde 12 deltakere. Flere bilder fra denne klassen lenger nede!



Familien Heggset trimmer mot mål: Anna Tomine, Ellinor, Ståle Elshaug og Stein, som gikk for 29. gang før han måtte heim og se til de rundt 500 dyra han har på garden. Gårdbrukere kan ikke ta ferie.

Nordmarkløpet er et familievennlig arrangement med flere fine og forholdvis letet løypealternativer på 5, 15 og 30 km.



Aslak (170) og Oda mot mål i lag med mor Kari Wammer-Pettersen



Line Furuhaug og Marie Furuhaug hadde med seg hunden Swix, som ikke er noe ukjent navn i skikretser!



6 år gamle Tomas Sannes Volden fra Snillfjord takker Oddbjørn Heggem for diplom for fullført Nordmarkløp for første gang. Foreldre Nils Olav og Randi følger stolt med.



Sebastian spurter i mål før pappa Stein Ivar Børset!



Kjellaug Brørs og Magne Bjørnstad fikk marmorvase for å ha gått Nordmarkløpen 30 ganger.

Her viser Johan Landsem fram vandrepremiene som er satt opp for rennet. I herreklassen har Hallvard Løfald 19 p med Gjermund Løfald på andreplass har 10 p. I kvinneklassen har Gunnhild Veien 12 p foran Gunn Sande som har 8 p. Begge vandrepremiene går ut på 28 p.

Rindal Sparebank har satt opp premien i herreklassen, og Gjensidige Orkla premien i dameklassen. Gjermund Løfald sikret seg 7 nye poeng, og Gunvor Landsem 7 p i dameklassen.

3 mann har deltatt hvert år: Oddbjørn Heggem (under) og Magne Nergård (over). Mangler bilde av tredjemann, Olav Bolme.



To veteraner - Jan Nordvik og Styrkår Brørs.

After Ski!



Fjellørnen IL, Statsbygd, tok de to første plassene i konkurranseklassen, Sindre Grønflaten t.v. nr 1 og Vegard Vårheim nr. 2.



Gunvor Landsem Rindal IL (over og under) ble best av damene.



Malin Einmo, Surnadal IL, vann kl. K17-18.



Synnøve Lysaker Heggem, Byåsen IL ble nr. 2 i kl. K17-18.



Inga Landsem, Byåsen IL, var eneste deltaker i kl. K19-20.



Isac Holmström, NTNUI/Finland, tok tredjeplass i kl.M21-35.



Gjermund Løfald, Rindal IL (115) spurter inn til 4.plass i kl. M21-25 sekundet før Joakim Skaanes, Klæbu IL som vant kl.M19-20.



Espen Marius Engum Torkildsen, MVS/Asker SK ble nr.2 i kl. M19-20.



På kjøkkenet i Tørsåsløa blr Vaffeldagen behørig markert!

Det var matsalg og premieutdeling i Tørsåsløa.