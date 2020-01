- Bli med i venneforeninga!

Venneforeninga har ca. 100 medlemmer i alle aldre. Ca.15 - 20 av disse møtes fast på venneforeningstreff på skimuseet på tirsdager.

- Jeg vil oppfordre både gamle og nye medlemmer om å bli med på treffene. Det passer veldig godt nå når vi starter et nytt år, sier Ann Elin Brønstad.



Alle kan hjelpe til med noe

Hun har inntrykk av at enkelte synes at de ikke kan være med i venneforeninga fordi de ikke kan strikke eller bake eller bidra med noe spesielt, men det synes hun er helt feil! Hun vil derfor understreke at alle er velkommen til å delta på treffene, uansett om de kan bidra eller ikke. Det er riktig nok mange arbeidsoppgaver som ikke krever spesiell kunnskap eller evner, så alle kan hjelpe til med noe, om de vil. Det er også helt greit å være med bare på vinteren, selv om man ikke har tid om sommeren.

- På venneforeningstreffene lager vi lunsj og spiser sammen. Vi tar unna litt forefallende arbeid. Ellers er det ganske rolig om vinteren, med det er fint at vi treffes og holder kontakten. Alle er like verdifulle, og det er et godt nettverk, sier Ann Elin Brønstad.



Et levende museum

Venneforeninga har mange oppgaver i løpet av året. Det er mest å gjøre om sommeren, når museet er åpent, for da "driver de gård". Museumsvennene legger vekt på at det skal være et levende museum. De tar vare på uteområdet og kjøkkenhagen, hvor de dyrker poteter, grønnsaker, urter og blomster. De tar vare på epler fra epletrærne og plukker bær på museumstomta. Slik tar de vare på kulturarven, og formidler den videre, blant annet til skolen og barnehagene. Det er også viktig for utemiljøet på museet at området blir holdt i orden.

- Vi prøver å ta vare på tradisjonene, både innen mat og håndverk. Innimellom får vi noen utfordringer, og dem løser vi sammen. Akkurat nå er vi i gang med et strikkeprosjekt. Det er de ivrigste strikkerne blant oss som holder på med det. Vi strikker alle OL-genserene fra 1956 til 2018. På åpningsdagen i juni skal vi ha folk inni genserene, da blir det en levende utstilling, smiler hun.



Variert aktivitet

Noen av museumsvennene er ivrige med gamle bilder, og er med og setter navn på steder og folk på bildene. Venneforeninga lager også en egen kalender med gamle bilder hvert år.

Langt fra alle museumsvennene deltar på tirsdagstreffene. Det er mange som er i jobb, men de stiller opp som komite på arrangementer i regi av skimuseet og i regi av venneforeninga. Dugnader arrangeres også.

En gang i året reiser venneforeninga på tur. Og årets store høydepunkt er nissedagen som arrangeres for barnehagebarna og de yngste skoleelevene i desember.

Venneforeninga har som nevnt flere faste arrangementer på museet i løpet av året. Det neste som kommer er feittirsdag 25. februar. Da blir det åpent for alle, og man får kjøpt rømmegraut og pinne.



Fortsetter som før i MiST

Rindal skimuseum er nå i en overgangsperiode, og skal snart bli en del av MiST (Museene i Sør-Trøndelag). Venneforeninga fortsetter uansett som før.

- Det er variert aktivitet, og det meste er opp til oss sjøl. Det er helt ufarlig å bli med, og vi vil veldig gjerne ha med flere karer også. Nye folk kan komme med nye ideer. Vi jobber for et positivt omdømme og for at Rindal skimuseum skal være en hyggelig plass å være, sier Ann Elin Brønstad.





Museumsvenner og skoleelever samarbeider om potetopptaking (Arkivfoto)



3. klasse er med og lager blåbærsuppe på skimuseet (Arkivfoto)

Annonse:

Venneforeningstreff på Rindal skimuseum på tirsdager. "Kjernetid" kl 11 - 13.

Gamle og nye medlemmer er velkomne!



Rindal skimuseums venneforening er medlem av Trollheimsporten.