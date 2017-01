Arbeidet på havna har skutt fart det siste halvannet året. Før jul kom ro/ro-rampa på plass, havbunnen på 8 meter er klarert for større båter, og store arealer er nyasfaltert. Totalt 33.000 m2 er i selskapets eie, men det er for lite, fastslår daglig leder i Surnadal Hamneterminal AS Karin Halle.

- Vi er bare ved starten av Surnadal Hamneterminals utvikling.

Neste post på programmet er terminalbygget, som vil bygges så snart det er klart hvem som blir leietakere og hvilke behov disse har. I 2016 ble 55.000 m3 ført over kaia, en formidabel økning fra en forventning på 35.000 m3 kun to år tidligere.

- Vi skal vokse og ha dette som knutepunkt for Nordmøre, sier Halle.

Knutepunktet blir av det topp moderne slaget. Spesialrådgiver i Allskog, Ole Bakke, kunne opplyse om at terminalen nylig tok i bruk en høymoderne og helautomatisk målestasjon som bruker flere kamera til å måle både massevirke og sagtømmer.

- Denne terminalen er veldig viktig for oss, og en av de mest effektive og fremtidsrettede, sier Bakke.

Daglig leder og havnefogd i Kristiansund og Nordmøre Havn, Arnt Honstad, har også stor tro på at Surnadal havn blir sentral for transport i distriktet. Han mener flere store aktører, som blant annet Talgø og Felleskjøpet, vil være med på å bidra til at havna får flere regulære ruter. Honstad kunne i tillegg informere om at Pipelife, som i tillegg til Allskog og Nortømmer utgjør kundebasen i dag, nylig fikk på plass avtale om regulære ruter med SeaCargo annenhver uke – til stor applaus fra forsamlingen.

- Dette er bare begynnelsen på et kjempeflott eventyr, mener Honstad.

Statlige midler avgjørende

Eventyret startet med Surnadal kommunes bygging av industrikai med 40 meter kaifront på 1980-tallet, bygging av tømmerkai med 60 meter kaifront på slutten av 1990-tallet, og står i dag klar som utvidet tømmerkai med 100 meter kaifront.

De 4,2 millionene som Landbruksdirektoratet i oktober 2015 innvilget til bygging av tømmerkai på havna var helt avgjørende for å ta eventyret fra drøm til virkelighet, sier ordfører Lilly Gunn Nyheim. Hun takket politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet Margrete Dysjaland for hennes deltakelse på markeringen av den historiske dagen.

- Surnadal havn er et godt eksempel på effektiv logistikk over kai. Jeg er helt sikker på at havna vil skape store verdier og mange arbeidsplasser, sier Dysjaland.

Se innslag fra dagen på NRK Møre og Romsdals distrikssending.

Slik så baklageret ut i oktober 2015. Nå er 17.500 m2 nyasfaltert.

Britt G. Moen (t.v.) og hennes gode hjelpere serverte lokal-bacalao til nærmere 100 fremmøtte, fra lokale bedrifter, politikere og havnas eksisterende – og fremtidige – kunder.

Politisk rådgiver i Landbruksdepartementet Margrete Dysjaland får lokale gaver fra ordfører Lilly Gunn Nyheim.

Det var en glad Karin Halle, daglig leder i Surnadal Hamneterminal AS, som var vert for den store dagen.