I februar i år startet Endre Hove en ny bedrift, Storås Tre AS, sammen med to av brødrene og sønnen Svein. Bedriften leier lokalene til den tidligere trappefabrikken ved Losbrua mellom Storås og Meldal. Så langt er det bare Endre som jobber her, og han har hatt nok å gjøre. Jungeltelegrafen har gjort jobben.

- Her har jeg det som plommen i egget. Jeg gjør som jeg vil og har det sånn som jeg vil ha det, smiler han.



Møbelsnekker og tretekniker

Han er utdannet møbelsnekker med svennebrev, og tretekniker (en utdannelse som tilsvarer ingeniørutdannelse i dag). Han har jobbet på Storås Snekkeri/Storås Trevare i hele sin arbeidskarriere, fram til bedriften ble nedlagt i fjor. Da ble han arbeidsledig.

Løsningen ble altså å starte en ny bedrift, hvor han viderefører mye av det arbeidet han har holdt på med tidligere, i tillegg til en del nytt. Han pusser opp, reparerer, kopierer eller lager nye ting av tre, fra vinduer og dører til det meste av møbler. Nylig laget han nye meier til en gyngestol, forteller han. Han har også sin egen "patent" på bord og stoler, "Troll-stolen", som blant annet Troll Restaurant i Trondheim har møblert med.

- Alt i tre, som jeg sier. Hvis det kan lages av tre så skal jeg få det til.





"Troll-stolen" og et bord laget av et gjenbrukt understell og bordplate limt sammen av gammel ytterkledning.



Tok over produksjonen av sprosserammer

Primært var planen at bedriften skulle produsere sprosserammer. Endres tidligere arbeidsgiver Storås Trevare tok over maskiner og utstyr for produksjon av sprosser etter Trollheim vekst i Surnadal for noen år siden. Dette utstyret har Storås Tre nå tatt over. Produksjon av sprosser er en enkel og grei arbeidsoppgave, synes han, men han legger ikke skjul på at han synes det er morsommere med skikkelige utfordringer.



Vindu fra 1863?

Et eksempel på en utfordring er å kopiere et gammelt vindu som han har fått inn fra Håkonsli i Rindal. Eieren har fortalt at da han tok vinduet ut av karmen fant han årstallet 1863 skrevet inn i den. Det er umulig å si om vinduet faktisk er over 150 år gammelt, men Endre har studert detaljene i håndverket og tror absolutt at det kan stemme.

- Det må ha vært fantastisk flinke håndverkere på den tida, når man tenker på hva slags verktøy de hadde, sier han mens han studerer det gamle vinduet.

Vinduet er satt sammen med treplugger, og det er utrolig å se hvordan hver del er tilpasset slik at de passer perfekt sammen.



Gjenbruker både glass og ramme

En utfordring som dette er den type arbeid Endre liker aller best. Han har brukt mye tid bare på å finne stål som vi gi en profil som blir tilnærmet lik den gamle. Han vil sette sammen delene med treplugger, som i originalen, og han skal bruke gammelt glass, slik at vinduet blir mest mulig likt det originale. Han synes det blir feil å bruke maskinglass. I gamle dager ble glasset lagt i en form, slik at det fikk flyte utover, da kan man blant annet se luftbobler inni glasset, forklarer han.

Han er veldig interessert i gjenbruk, både av gammelt glass og gamle rammer. Glasset bør gjerne være fra før krigen, sånn omtrent. Dersom noen har noe slik liggende, som de vil kvitte seg med, så er det bare å ta kontakt. Rammer kan også brukes om igjen, f.eks. som bilderamme.



Et overlys som har stått over ei ytterdør skal nå bli bilderamme, med gammelt glass i.



Inntaksstopp hjemme

Endre Hove forteller at han samler på det meste som kan brukes om igjen, både av møbler og materialer. Hjemme har han fått inntaksstopp, men her i verkstedet er det mye lagringsplass. Han har en avtale med gjenbrukstorget i Meldal, slik at ting han kan ha bruk for blir satt i Ombruksbua. Det har blitt med en del gamle møbler derfra.

- Når jeg drar til HAMOS med et lass, så blir det ofte med et større lass hjem igjen, ler han.

Mange er f.eks. interessert i gamle teakmøbler, og det han han en del av på lager. Teakmøbler trenger ofte bli pusset ned litt forsiktig, oljet med teakolje og lakkert. Han har også et lager av finer, slik at han kan bøte teakmøbler. Når møblene er pusset opp er de ikke vanskelig å få solgt.



Spesialist på spesielle vinduer

I den tidligere jobben på Storås Trevare jobbet han stort sett med produksjon og maling av vinduer og dører, så det er han spesialist på.

Han vil ikke ta på seg å lage store bestillinger av vinduer. Det kan fabrikkene ta seg av. Men han lager gjerne helt spesielle vinduer, med ukurant mål og utseende. For tiden jobber han med å kopiere gamle omramminger. Han synes det er ekstra gøy å prøve seg fram for å lage profiler mest mulig lik de gamle.



Nye vinduer og ny omramming til et gammelt hus. Dette er den typen arbeid som Endre liker best.



Her er originalen til omrammingen over. Det er brukt så brede bord at kopien måtte spesialbestilles fra Sunnset Sag på Hølonda.



Gammelt vindu og ny kopi.



Kan bytte ut vindusrammene

Endre synes det er vanskelig å prise denne typen arbeid, men han gjør jo også dette fordi han synes det er interessant. Pris avtales på forhånd, før han setter i gang med et slik prosjekt, så ingen skal få en sjokkregning.

Han ser også for seg at det kan være et marked i å skifte ut vindusrammer. Mange har f.eks. hytter fra 70-tallet, der det kan være nødvendig med nye vinduer. Han kan lage vindusrammer med isolerglass som passer inn i de gamle karmene, så man slipper å skifte ut alt.



Gammel kledning blir baderomsinnredning

Han ser et stort potensiale i gjenbruk, og har et lager med gammelt panel og gamle materialer, blant annet utvendig kledning fra et fjøs og et gammelt tregulv. Til og med jernspikeren fra gulvet har han tatt vare på. Han forklarer at disse var de første maskinspikerene som ble laget. Han kan bruke dem om igjen, blant annet i bordplater. Han har limt sammen bord av ytterkledningen, og det skal bli baderomsinnredning.

- Det blir en veldig fin glød når det blir oljet, sier han.



Gamle kledningsbord kan limes sammen og bli til baderomsinredning.



Ei 2-fløya dør med utskjæringer som en gang ble bestilt og senere avbestilt av en kunde hos Storås Trevare. Nå har den fått glass og maling og blir snart lagt ut for salg.



Ei sliten furudør har blitt som ny etter en runde med pussing og sprøytemaling.



Dører til duehus

Det er til dels veldig spesielle oppdrag som kan dukke opp. Nylig fikk Endre et oppdrag fra Fuglehjelpen i Oslo, som i sin tid bestilte flere duehus fra Storås Trevare. En del av duehusene trengte nye dører, og disse er nå klare til levering.



Dører til duehus i Oslo. Toalettpapirholderen til høyre er laget av restmaterialer etter et annet prosjekt.



Trives ikke med å sitte i ro

For 10 år siden fikk Endre en kronisk kreftdiagnose, og har måttet ta cellegiftbehandling i flere runder etter det. En behandling tar et halvt års tid, og den siste behandlingsperioden var i fjor sommer. Etter en slik behandling er han tålelig frisk, men på ubestemt tid. Kreften sitter i beinmargen, og han vet aldri hvor langt tid det tar før den slår ut igjen.

Sykdommen gjør at det er så å si umulig å få en jobb som ansatt, og derfor ble egen bedrift løsningen. For han er ikke typen som trives med å sitte i ro. Han liker å være i aktivitet, og planlegging og forberedelser til oppstart av bedriften var terapi gjennom den siste behandlingsrunden, forteller han. Han har vært i dialog med NAV, og fått støtte til å kunne jobbe på denne måten, noe som er et mye bedre alternativ enn uføretrygd. Nå kan han legge opp arbeidsdagen som han vil, og ta hensyn til dagsformen. Helsa er så bra som mulig når han kan være i aktivitet og jobbe med det han trives med.



Har funnet sin nisje

Planen er nå å få inn enda flere maskiner og utstyr for å lage vinduer og dører. Ellers har han det han trenger i verkstedet. Det er til og med et eget malingsrom her, hvor han kan sprøytemale det meste. Endre Hove tror at han har funnet sin nisje. Det er få snekkerverksteder som kan tilby det samme. Så langt har han hatt mer enn nok å gjøre, og hvis utviklingen fortsetter kan det bli arbeid til en eller to personer til her, på sikt.

Storås Tre AS er medlem av Trollheimsporten.