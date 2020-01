- Alltid et mål om å bli bedre

Bildet: Robert Nergård, Romund Aune, Birger Løfald og Malvin Jonli er ledere på hvert sitt felt i VIBO Entreprenør AS.



Startet som snekker

Robert Nergård har utdannelse som tømrer, og startet arbeidskarrieren som snekker i Rindalshytter. I 2010 ble han ansatt i Surnadalsbedriften Kvatro AS, som produserer takstoler og bygningselementer. I de årene han jobbet i Kvatro hadde han flere ulike administrative stillinger, og han tok mesterbrev i tømrerfaget i 2018.

- Kvatro vred produksjonen mer og mer over på leveranser til entreprenører. Derfor fikk jeg interesse for større prosjekter. Kvatro har vært underleverandør for VIBO mange ganger, så jeg kjente godt til bedriften fra før.

I fjor høst ble han ansatt i stillingen som daglig leder i VIBO Entreprenør AS. Han startet jobben i bedriften tidlig i november, og tok formelt over som daglig leder etter Rolf Kvernberg i midten av desember.

- Rolf Kvernberg jobber fortsatt i bedriften som prosjektsjef, og det er betryggende, for det er en stor bedrift og mye nytt å sette seg inn i, sier Nergård.



Godt samarbeid er viktig

VIBO Entreprenør AS ble etablert i november 2000, da Landsem og Løfald Entreprenør AS i Rindal og M. Botten AS i Surnadal slo seg sammen. Birger Løfald ble med videre fra Landsem og Løfald og Rolf Kvernberg fra M. Botten.

I 2011 fusjonerte VIBO med Kvatro AS avd. bygg, og VIBO Entreprenør AS var overtakende selskap. VIBO Entreprenør AS eies i dag i sin helhet av Salvesen & Thams, og samarbeider mye med B&B Entreprenør på Støren, som er søsterbedrift under Salvesen & Thams-paraplyen Partum Entreprenør. I S&T har vi solide eiere som satser tungt både lokalt i dalføret og i større sammenhenger i flere forskjellige bransjer.

- B&B Entreprenør og VIBO er veldig like, men B&B litt større pr. i dag, og det er et nyttig samarbeid. Vi kan jevne ut konjunktursvingninger ved å leie ut folk til hverandre, og bedriftene kan dra nytte av hverandres spesialkompetanse. Vi lærer av hverandre, og det kan være aktuelt å samarbeide om større prosjekter. I neste uke skal vi ha felles prosjektledersamling, sier Robert Nergård.



Skilte ut boligutvikling i eget selskap

I 2019 ble VIBO sin avdeling for boligbygging skilt ut i et eget firma, Nordbohus Orkladal AS. Nordbohus Orkladal er eid av Salvesen og Thams. Eierskapet ligger under paraplyen for eiendomsutvikling, S&T Eiendom, som ledes av rindalingen Yngve Bakken.

Nordbohus Orkladal har kontor på Orkanger og i Surnadal, og bedriften har to ansatte. Nordbohus Orkladal er ikke en del av VIBO, men en av VIBO sine kunder. Eiendomsutviklingsselskapet har ingen håndverkere eller prosjektledere ansatt, så alle slike tjenester kjøpes inn.



Fortsatt stor aktivitet i boligmarkedet

I dag er det til sammen 65 ansatte i VIBO Entreprenør. Det er dermed en av de største entreprenørvirksomhetene i regionen og en av de største bedriftene med forretningsadresse i Rindal. Bedriften har også kontor på Orkanger.

- Vi har totalentrepriser, blant annet boligbygging, og entreprenøroppdrag som vi alltid har drevet med. Vi har også en serviceavdeling som tar mindre jobber med tilbygg, vedlikehold og oppussing, sier Robert Nergård.

Det er godt samarbeid mellom bedrifter i Rindal, og VIBO Entreprenør har også fokus på å bruke lokale underentreprenører og samarbeidspartnere. Det største prosjektet VIBO jobber med akkurat nå er ombygging og renovering av Halsa sykehjem. Der er blant annet Rindal Rørservice, Tørset Malerservice og Murmester Skjølsvold med.

De siste åra har VIBO hatt flere store jobber på Orkanger, med både rene leilighetsbygg og bygg med både boliger og næringsvirksomhet. Akkurat nå er det litt roligere enn vanlig innen byggevirksomheten, men alle er i jobb, og det er hektisk aktivitet på beregning av anbud. Det er ingen grunn til å tro at det blir mindre å gjøre framover.

- Vi er blant annet prekvalifisert til Surnadal barne- og ungdomsskole. Det betyr at vi er med videre og for å gi anbud i konkurranse med de andre utvalgte entreprenørene, sier Nergård.

For tiden er VIBO i ferd med å avslutte det nyeste leilighetsbygget på Lykkja i Rindal sentrum. De jobber også med ombygging hos Simpro og tilbygg hos NGU på Løkken, hos K-R Eiendom med ombygging av kontorlokaler, og ikke minst påbygg ved Midtigrenda barnehage i Surnadal, som snart er ferdig. Flere eneboliger i Surnadal står for tur, og en del boliger på Orkanger.

- Omsetninga er avhengig av aktiviteten. Bedriften er solid, og vi driver med positivt resultat hvert år, selv om bygningsaktiviteten går litt i bølger. Og det er alltid et mål å bli bedre, sier Nergård.

- Man må hele tida forbedre seg og følge med på utviklingen i markedet. Det skjer mye, blant annet innenfor digitalisering, så der må man være veldig frampå, slår han fast.



Robert Nergård trives i lederstolen hos VIBO Entreprenør



Gode og rutinerte kolleger

Det er høy kompetanse og flinke arbeidsfolk i hele bedriften, synes Nergård. Han innrømmer at det virket litt skummelt å ta på seg jobben som daglig leder, men han har med seg rutinerte folk som har vært med å etablere firmaet, som jobber her fortsatt.

- Når de sier at de har trua og vil være med og bidra så er det enklere å ta på seg ansvaret, smiler Robert Nergård.