En viktig del av det pågående beredskapsarbeidet i forbindelse med koronaviruset, er å skaffe-, og ikke minst å skaffe nok, av nødvendig utstyr. Dette må til både for å få gjennomført behandling av smittede, og til å sikre at de som gjennomfører behandlingen ikke blir smittet selv.

Utfordringen er at enkelte artikler, som blant annet munnbind, er i ferd med å bli bortimot umulig å få tak i her til lands.



– Tydelig at lokalsamfunnet står sammen

Enhetsleder ved Surnadal sjukeheim, Marit Moe Kvendbø, tok derfor før helgen en ringerunde til lokalt næringsliv, for å høre om de kunne hjelpe.

– Vi henvendte oss til lokalt næringsliv for å være føre var, for å ha nødvendig utstyr på lager når- eller hvis dette rammer oss. Skjer det, må vi være forberedte, sier hun, og fortsetter:

– Våre ordinære leverandører kan ikke si når de kan levere, og derfor måtte vi fri til bedriftene, rett og slett for å skaffe oss et oppstartslager.

Og responsen har vært svært positiv, sier Kvendbø:

– Vi i Surnadal kommune har vært kjempeheldige, og fått en god del utstyr. Spesielt én bedrift har bidratt mye, og vi setter veldig stor pris på den hjelpen vi har fått.

Kvendbø ønsker ikke å opplyse om hvilken bedrift dette dreier seg om, for å unngå at den aktuelle bedriften blir nedrent av lignende forespørsler.

Enhetslederen forteller at hun opplever at velviljen fra lokalsamfunnet er stor.

– Ja, lørdag fikk vi telefon fra Øyunn Aune og Thon Hotel Surnadal. Siden de har måttet stenge, hadde de store matlagere. I stedet for å kaste maten, spurte de om vi ville ha ny, bra mat. Det tok vi gladelig imot, sier Kvendbø, og legger til:

– All ære til lokal velvilje og dugnadsånd. Det er tydelig at lokalsamfunnet står sammen og vil gjøre sitt beste for å løse situasjonen.



Tror på løsning

Og når det gjelder beredskaps- og utstyrssituasjonen, tror Kvendbø det løser seg.

– Vi har fått skaffet noe utstyr, og har kirurgiske munnbind og en del utstyr på ordinært lager. Dette er jo ikke utstyr vi har begynt å bruke enda, det skjer først hvis viruset kommer hit.

– Samtidig vet vi at våre faste leverandører jobber på spreng for å finne løsninger, selv om det er tomt hos dem nå, og de ikke kan garantere når det blir leveranser igjen.

Både nasjonale tiltak og lokale grep kan bidra til å styrke beredskapen, mener hun.

– Vi har tro på at det kommer nasjonale løsninger framover, som er med på å sikre forsyninger. Jeg så blant annet på nyhetene at det er planer om å fri til SAS og Norwegian for å få dem til å hente utstyr i Kina.

– Selv har vi gjort litt innkjøp fra lokale forhandlere, og reservert det lille de har hatt igjen. Vi har også fått bekreftet fra dem at vi har prioritet når de får inn igjen utstyr fra sine leverandører.



Ingressfoto: Marit Moe Kvendbø (Foto: Surnadal sjukeheim).