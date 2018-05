I løpet av de siste årene har El-Watch beveget seg over på produktutvikling og er for tiden hovedsakelig inne i marked med vannkraft, pumpestasjoner og fiskeoppdrett.

- El-Watch er god på trådløs elektronikk som bruker lite strøm. Denne kompetansen har vi brukt til å lage mange typer forskjellige trådløse sensorer, sier Halle.

Både Rindal kommune og Bergen kommune har vært med på å teste noen av disse nye produktene, og flere nye kommuner har begynt å henge seg på. Instrumentering kan tidlig oppdage feil, forebygge feil, og vise tilstanden på kontoret i stedet for at man blir nødt til å dra ut til anlegget. Markedet begynner å vise interesse for dette, mener Halle.

Fått hull på bilmarkedet

Etter et par tøffe år økonomisk, grunnet stor satsning i nye marked, kommer bedriften seg nå «over baugen» med en stor avtale med en bilprodusent. I 2016 kom El-Watch nemlig i kontakt med en bilprodusent som hadde behov for sensor på kjøretøy. De presenterte en idé som var god, og har brukt tiden siden på å tilpasse. Nå er produktet levert til produsenten.

- Sensoren blir i disse dager blir montert på bilene for testing. Produktet lanseres og kommer for salg i månedsskiftet august/september. I første runde blir det salg i Norden, og siden øker vi, land for land, sier Halle.

- Vi har virkelig fått hull på dette med kjøretøy. Dette kan bli virkelig stort for El-Watch, så fremt vi passerer kvalitetssikringen: for hver 20.000 sensor så kan vi ha én feil. Det skal gå fint, fastslår han.

I tillegg jobbes det med nye produkter, marked og samarbeidspartnere, som man vil få høre mer om neste år, hinter Halle:

- Det har aldri sett så bra ut som det gjør nå.

El-Watch har i dag 11 ansatte i hele spekteret av fagkompetanse. Halle mener sammensettinga av interessefelt er viktigere enn utdanningsnivået, og bedriften har ansatte med alt fra fagbrev til doktorgrad. Bedriften er nå på jakt etter flere ingeniører innen elektronikk og data.