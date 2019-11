Utdannings- og kompetanseutvalget i fylket skal behandle saka om omstilling i tilbuds- og skolestruktur 11. november, og endelig vedtak fattes i og av fylkestinget i midten av desember.

Ett av forslagene til kutt, som fylkesutdanningssjef Erik Brekken tirsdag la fram, var altså å kutte bygg og anlegg ved Surnadal vidaregåande skole.

Rektor Mons Otnes har følgende å si om saken:

– Det er aldri bra å miste tilbud, men vi har fått beskjed om å forholde oss til informasjon og orientering om tilbud, til noe annet er vedtatt. Til sjuende og sist er det fylkestinget som avgjør, så vi kan ikke gjøre annet enn å forholde oss til den politiske prosessen.

Otnes innrømmer at han er spent på den videre politiske behandlingen

– Økonomiske utfordringer i fylkeskommunen, i kombinasjon med nedgang i elevtall, gjør at det er foreslått store endringer for veldig mange skoler i fylket, sier han, og legger til:

– Vi informerte ansatte om forslaget mandag ettermiddag, og skal ha møte i skoleutvalget neste mandag.

Skoleutvalget består av foreldrerepresentanter, representanter fra lokalsamfunnet, tillitsvalgte blant ansatte, leder og nestleder fra elevrådet. Dette utvalget står fritt til å komme med uttaler om saker - også denne - dersom de skulle ønske det.

Elevtallet ved Surnadal vidaregåande skole har tidligere vært på rundt 300, mens det per i dag er på rundt 250. Prognoser for den videre utviklinga viser at tallet kan bli ytterligere redusert.

– Elevtallsframskrivinga tilsier at vi etter hvert vil ligge på rundt 230 elever, som er en nedgang på 70-80 elever, sier Otnes.

I saksframlegget fra fylkesrådmannen står det:

«Surnadal vgs er på same måte som Sunndal vgs inne i ein prosess med minkande elevgrunnlag utan å ha tatt tilstrekkeleg grep med tanke på studietilbodet. Det har i lenger tid vore ein situasjon med varierande søking frå år til år og usikkerheit om tilboda vert sett i gang eller ikkje. Det er no semje med skolen om å ta ut eitt av utdanningsprogramma for å trygge søkinga til dei attverande. Tiltaket vil gi eit meir stabilt arbeidsmiljø og minske faren for overtal.»

Fylkesrådmannen trekker altså fram at det er enighet med skolen om å ta ut ett av utdanningsprogrammene, som rent konkret betyr å ta ut bygg og anleggsteknikk.

– Vi har fått klare, tydelige signal fra utdanningsavdelinga i fylket om at nedgangen i elevtall gjør at det vil bli for få søkere på alle tilbudene vi har opprettholdt, sier Otnes, og fortsetter:

– Elevtallsframskrivinga viser altså at det rett og slett ikke blir nok elever til å fylle fire yrkesfag og studiespesialisering, som vi har hatt. Da blir det et valg mellom pest og kolera hva som må kuttes, og byggfag har dessverre hatt den mest ustabile søkningen.

For noen år siden var det mulig å sette i gang såkalte småskalatilbud, med helt ned til fire elever, mens det fram til nå har vært mulig å sette i gang små eller halve klasser. Det blir det slutt på nå, dersom det framlagte forslaget fra fylkesrådmannen blir vedtatt.

– Ett av tiltakene i disse nye sakspapirene er at klasser må fylles opp for at tilbudene skal settes i gang, og de siste årene har det vært annethvert år med en liten klasse eller ikke igangsatt klasse på byggfag, sier Otnes, og legger til:

– Merkelig nok, for vi vet at det er godt med læreplasser innen feltet.

Rektoren gjentar alvorlig:

– Det er aldri en ønsket situasjon å miste tilbud.



(Ingressfoto: Arkivbilde)