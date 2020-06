- Akkurat no er vi gevinst

Tor Olav Tiller (t.h.) og dirigent Stomsvik med Trollheimsbrass

Den heldige vinneren av lotteriet var Tor Olav Tiller, Rindal. Tiller er kokk på Rindal Helsetun, og gav bort konserten til Helsetunet. Onsdag ettermiddag gikk konserten av stabelen med rundt 40 tilhørere på flere nivåer.



Helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem ønska velkommen og takka for at de fikk denne konserten.

Trollheimsbrass stilte med mannskap fra alle bygdene rundt Trollheimen, med Bjørn Stomsvik (over) fra Sunndal som dirigent bak slagverket.

Trollheimsbrass bød på en full konsert med kjenningsmelodien sin, Båhus bataljon med egen ompa-tekst, som åpning, og de avslutta med to av de obligatoriske numra under oktoberfesten i Østerrike, Dem Land Tirol die Treue og Böhmischer Traum.

Elles veksla programmet mellom marsj, polka og vals, muntert introdusert av dirigenten.

Trollheimsbrass har vært på flere studieturer til Østerrike, noe konserten bar preg av. Neste år kunne de fortelle at turen går i vesterled, til Færøyene, fra Bremanger med en veteranbåt.

Trollheimsbrass arrangerte utlodning av hagekonsert som et koronatiltak i mangel på vanlige konserter, og dette var den første trekninga for Rindal og Surnadal. Seinere blir det trekt konserter i både Rennebu og Sunndal.

Trollheimsbrass er det ellers mulig å oppleve i paviljongen i Oppdal sentrum 4. juli og seinere i Gjøraområdet i Sunndal.



Frode og Gro hadde solistroller i/som Zwei Lustige Vagabonden.

Det var applauderende tilhørere både på bakkenivå og på verandaene, og vi merka oss at både Blæst'n og dirigenten for det som engang var skolemusikken var ivrige tilhørere.



Grete Ranes Heggem takka for konserten til slutt, og blomsterhelsinga gikk til Tor Olav Tiller som hadde sørga for at konserten vart akkurat der.

Trollheimsbrass er medlem av Trollheimsporten,

Se flere bilder fra konserten nedafor!